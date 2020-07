Köztes megoldást kínál a SpaceX a csillagászok panaszaira: napellenzőt kaptak a Starlink-műholdak

Szerdán, magyar idő szerint 17 óra 59 perckor lövik fel a Kennedy Űrközpontból a SpaceX műhold-konstellációjának újabb 57 egységét, amely már a Starlink-projekt tizedik kilövése lesz. Ezzel már közel 600 eszközből áll majd az az alacsony földi pályán keringő műholdegyüttes, amit a SpaceX vezére, Elon Musk 12 ezer darabosra álmodott meg.

A globális internethálózat működtetésére szolgáló, egyenként 260 kilogrammot nyomó műholdak ellen régóta harcolnak a csillagászok, akik attól félnek, hogy a több ezer műholdról visszaverődő fény miatt megszűnik majd a csillagos égbolt, amely egyrészt ősidők óta az emberek életének része, ráadásul a legnagyobb csillagvizsgálók munkáját is megnehezítik az égboltot ellepő eszközök.

A SpaceX ugyan már az előző Starlink-küldetéssel is fellőtt néhány olyan műholdat, amelyet napellenző réteggel vontak be, hogy kevésbé verje vissza a napfényt, de most emelték a tétet: a szerdai misszió mind az 57 műholdja kapott a sötétítő anyagból. A cég egy rádiójeleket áteresztő habot fejlesztett ki, ebből az anyagból készültek a műholdak éléről kihajtható napellenzők.

A Starlink-műholdak napellenzői Forrás: SpaceX

„A napellenző meggátolja, hogy visszaverődjön a fény az antennákról, mivel eleve blokkolja az antennákra vetülő fényt. Ezzel a megoldással nemcsak az előzhető meg, hogy a felületi hőhatások elsötétítsék az antennákat, de a fényvisszaverődés csökkentése is lehetővé válik” – szól a cég közleménye.

Bár a csillagászok jobban örülnének, ha egy megalomániásnak tartott techguru álomprojektje miatt nem szemetelnék tele a világűrt idegen objektumokkal, a SpaceX igyekszik legalább a fényvisszaverődés problémájának megoldásában partner lenni.

Aki megnézné, vagy később visszanézné a kilövést, az alábbi streamen teheti meg:

A hírekről sok helyen tájékozódhatsz. A Qubit krízisben és békeidőben is arra törekszik, hogy az események mögött álló mélyebb összefüggéseket is megértsük – szigorúan a modern tudomány szemszögéből, több mint 100 tudós-szerzőnk és szakértő újságíróink révén. Ez nekünk sokba kerül, de reméljük, nektek is sokat ér.

Támogasd a Qubit fennmaradását!

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: