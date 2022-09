Videóajánló: Milyen volt az élet az 1800-as években?

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

A világ legidősebb embere ebben a pillanatban a 118 és fél éves André nővér, született Lucile Randon, a francia apáca, aki az 1918-as spanyolnáthát és a 2019 végén kitört covidjárványt is túlélte – és aki a mai napig ragaszkodik az évszázados kedvenceihez: csokoládé és egy pohár vörösbor minden nap. Ez csak azért fontos, mert ezek szerint nem él a Földön ma olyan ember, aki 1904. február 11-e előtt született, tehát nem maradt élő képviselője a 19. századnak.

Így akit valamiért éppen az érdekel, hogy milyen lehetett a mindennapi élet az 1800-as években, az már csak az írásos emlékekre, valamint a korabeli kép- és hanganyagra támaszkodhat, hogy kielégítse a kíváncsiságát. És szerencsére vannak olyan Youtube-csatornák, amelyek megkönnyítik a kutatómunkát – persze ezek javarészt az Egyesült Államokbeli 19. századi életre korlátozódnak.

Ki és hol?

Az egyik ilyen csatorna a meglehetősen találó című Life in the 1800s, ahol archív filmrészletek és hangfelvételek mutatják be a 19. századi életet, és korabeli feltalálók, tudósok, iparmágnások (pl. Thomas Edison, Sigmund Freud vagy Elihu Thomson) fennmaradt megszólalásai mellett az amerikai polgárháborúban harcolók, egykori rabszolgák vagy a Lincoln-gyilkosság szemtanúinak elbeszéléseit is meg lehet nézni, illetve hallgatni.

Ennél egy fokkal kreatívabb munkát végeznek az Early American nevű csatorna készítői. A Missouri államban élő fiatal pár, Justine és Ron az 1820-as évekbeli életet szimulálja a korabeli tárgyakkal és eszközökkel berendezett fakunyhójában, és többek között azt mutatja be 732 ezer követőjének, hogy hogyan ünnepelték a karácsonyt, a halloweent és a Valentin-napot, vagy hogyan zajlott a sminkelés és a ruhamosás kétszáz évvel ezelőtt, de a legnépszerűbb videók természetesen a korabeli receptek elkészítéséről szólnak, az egyszerű krumplistojástól a citromfagyin át a kandallóban sült marhapörköltig.

A súlyosan történelemrajongó pár tagjai, akiknek már teljes állásban foglalkoznak a Youtube-csatornájukkal, egy interjúban nyugtattak meg mindenkit, hogy azért nem ragadtak meg teljesen 1820-ban: „50 százalékban így élünk, a másik 50-ben nem. Van autónk, van telefonunk, annyira nem vagyunk őrültek.”

Mit?

Mindkét csatorna elég széles körben kielégíti a kor iránt érdeklődők érdeklődését, így érdemes átböngészni a 40, illetve 115 videóból álló teljes listákat. A Life in the 1800s videói közül így két jellemző típust emelünk ki. Az egyik „a korabeli emlékeiről mesélő alak”, aki az alábbi felvételen éppenséggel az izzólámpával végzett, 1870-es évekbeli kísérleteire visszaemlékező Thomas Edison. A felvételt a feltaláló floridai otthonában rögzítették, 1929-ben.

A másik nagy kategória az 1800-as évekbeli mindennapokról készült felvételeké. Lehet látni 1897-es strandolást, lovakkal érkező tűzoltókat 1896 karácsonyán, vagy épp az alábbi, színezett és valamelyest feljavított felvételt, amely ugyan már 1903-ban készült egy, a Hudson folyón közlekedő hajóról, de így is nagyjából azt a kilátást mutatja Manhattanre, amit az 1800-as évek végén láthattak a New York-iak.

Az Early American további videói közül mindenképp kiemelendő az, amelyik a legtöbb megtekintést szerezte: mint kiderül belőle, a sajtos tésztát (mac and cheese) már több mint kétszáz éve is habzsolták Amerikában, de a menü húsos pitével és mustárkáposzta-salátával teljes – a receptek a The Housekeeper's Instructor című receptkönyvsorozat 1807-es kiadásából származnak.

De azt a videót sem véletlenül nézték meg közel 3 millióan, amelyben Justine egész egyszerűen azt mutatja be, hogyan mostak, teregettek és vasaltak a háziasszonyok 1820-ban, egészen onnantól, hogy vállrúdon hazáig cipeltek két vödör vizet a közeli patakból.

Segítsd a munkánkat! A Qubit szerkesztősége azért dolgozik, hogy a magyar nyilvánosság hiteles, alapos és közérthető tudományos ismeretekhez jusson. Tesszük ezt politikamentesen, közszolgálati hevülettel, száznál több kutató és tudós bevonásával. Égető kérdések, dermesztő válságok és zavaros álhírek sűrűjében igyekszünk tartani a fáklyát immár havi bő hétszázezer olvasónknak. Cikkeink ingyen olvashatók, de nem ingyen készülnek.

Korábbi videóajánlók a Qubiten: