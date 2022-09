Futással inkább a térbeli, sétával az epizodikus memória tartható karban

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Szinte közhelyszámba megy, hogy testmozgással nem csupán az általános fizikai egészség, hanem a kognitív és mentális jóllét is fokozható, például frissen tartja a memóriát. A Darthmouth Egyetem kutatóinak legújabb eredményei viszont arra is rámutatnak, hogy sokkal árnyaltabb összefüggések vannak a testmozgás intenzitása és a memória között, mint eddig gondoltuk – számolt be róla csütörtökön a STATnews.

A kutatók Fitbit okosórák felhasználóin vizsgálták a testmozgás és a memória közötti kapcsolatokat. Összesen 113 embert kértek meg arra, hogy osszák meg az előző évből származó, testmozgásra vonatkozó adataikat a kutatókkal, válaszoljanak néhány kérdésre mentális egészségükről, és végezzenek el néhány memóriatesztet. A kutatók arra számítottak, hogy a többet sportolóknak jobbak lesznek a mentális egészségre és memóriára vonatkozó eredményeik, ennél azonban sokkal árnyaltabbak lettek az eredmények, amelyeket múlt hónapban a Scientific Reports folyóiratban publikáltak.

Fotó: Fortepan / Lencse Zoltán

Az adatok a napi lépésszámot, az átlagos pulzusszámot tartalmazták, valamint azt, hogy a felhasználó mennyit edzett különböző intenzitással. A memóriatesztek az epizodikus memória működését mérték, vagyis az emlékezet azon típusát, amelyet olyan események rögzítésére használ az agy, mint hogy mit csináltunk tegnap; a térbeli memória működését, ami helyszínek visszaidézésére alkalmas – ennek a segítségével emlékszünk rá, hol áll a kocsi a Tesco parkolójában. Végül a kutatók az asszociatív memóriát is felmérték, vagyis azt a képességet, hogy fogalmak vagy más emlékek között milyen sikerrel teremtünk kapcsolatot.

Összességében véve azok, akik az előző évben aktívabbak voltak, jobban teljesítettek a memóriateszteken, de kiderült, hogy a különböző testmozgás különböző memóriafajtákat edzett jobban. Azok a résztvevők, akik gyakrabban mozogtak közepes intenzitással, jobbak voltak az epizodikus memóriateszteken, míg a magas intenzitással sportolóknak inkább a térbeli memóriájuk fejlődött.

Érdemes azt is hozzátenni, hogy azok a résztvevők, akik magasabb intenzitású sportokat űztek, magasabb stressz-szintről is számoltak be, míg az alacsonyabb intenzitású mozgásformákat választóknak alacsonyabb arányban voltak szorongásos és depressziós tüneteik.

Jeremy Manning, a tanulmány vezető szerzője és a Dartmouth Egyetem pszichológiával és agykutatással foglalkozó adjunktusa szerint eljöhet az idő, amikor a memória edzésére specifikus sportformákat ír majd fel az orvos, csakúgy, ahogyan speciális edzésterv készül azoknak, aki le akarják futni a maratont.

