San Franciscóban a rendőrség mostantól az otthoni kamerák képeihez is hozzáférhet

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Harminc nap múlva a San Franciscói rendőrség (SFPD) minden eddiginél több térfigyelő kamera adataihaz férhet hozzá: a városban 7-4 arányban megszavazták, hogy ha a tulajdonos hozzájárul, a rendvédelmi szervek a nap 24 órájában élőben követhessék a magánterületen elhelyezett kamerák felvételeit is. A rendőrség ettől a betörések és a droggal kapcsolatos bűncselekmények számának csökkenését várja, a civilek viszont a magánélethez való jogukat féltik.

A projekt 15 hónapon keresztül fut majd, a végére kiderül, hogy kinek lett igaza. A rendőrség akkor férhet hozzá a kamerák felvételeihez, ha bármi, a közbiztonságot érintő esemény zajlik a környéken – vagyis valójában akkor nézhetnek bele a felvételekbe, amikor akarnak. Az eddigiekben ez nyomozáshoz kötött volt, a felvételeket általában utólag, külön engedéllyel tekinthették meg, kivéve akkor, ha valamilyen vészhelyzet (például lövöldözés, terrorcselekmény) indokolta a valós idejű megfigyelést.

A hivatalos indoklás szerint a szigorúbb megfigyelés a polgárok és a helyi vállalkozások érdekeit szolgálja, a városvezetés pedig azt várja tőle, hogy a rosszabb hírű környékeken is javul majd a közbiztonság. Aaron Peskin, San Francisco Felügyelőtanácsának tagja, aki a törvénymódosítás elfogadására szavazott, a közbiztonságot elősegítő lépésnek nevezte az új szabályozást, ami szerinte nem csorbítja a polgárok magánélethez való jogát, viszont segít csökkenteni a bűnözést a városban.

A Nagy Testvér figyel

A módosítás nem aratott osztatlan sikert: az Electronic Frontier Foundation (EFF) nevű civil szervezet attól tart, hogy a rendőrség túl nagy hatalmat kap a törvény elfogadásával. Amint azt közleményükben is írták, valamilyen szabálysértést gyakorlatilag a város összes utcáján lehet találni, ami lehetővé tenné a folyamatos megfigyelést, hiszen ahol egyszer már átsétált valaki a piroson, újabb galádságok is előfordulhatnak.

Az EFF szerint ráadásul ez nem is lenne példa nélküli: az SFPD már korábban is használta ezeket a kamerákat, csak éppen nem verték nagy dobra, hogy a George Floyd meggyilkolása utáni tüntetések vagy a pride alatt már megfigyelték, hogy mit művelnek az utcákon. Ezek persze kiemelt eseményeknek számítanak, és a törvényben is az áll, hogy csak indokolt esetben figyelik folyamatosan a kamerák közvetítését, de ahogy az EFF is felhívja rá a figyelmet, azt sehol sem definiálták, hogy mi számít ilyennek.

A szervezet szerint ráadásul az új szabályozás nem jár annyi potenciális előnnyel, mint amennyi visszaélésre ad lehetőséget: ahhoz, hogy mondjuk egy boltot megfigyeljenek, a tulajdonosnak a hozzájárulását kellene adnia. Ha a megfigyelés indokoltnak tűnik, vagyis például azt gyanítják, hogy be fognak törni valahova, a kamerák vizsgálata helyett célszerűbb lenne odaküldeni a rendőröket, hogy gátolják meg a bűncselekményt, ha pedig már megtörtént a baj, az eddigi gyakorlatnak megfelelően utólag is elemezhetik a felvételeket.

William Scott, San Francisco rendőrfőnöke szerint a mostani szabályozással számos bűntényt megelőzhetnek, a rendőrállam létrejöttétől tartó civileket pedig azzal nyugtatta, hogy a nem állami tulajdonban lévő kamerák felvételei alapján a rendőrségi visszaélésekre is könnyebben lehet majd fényt deríteni. A lehetséges visszaéléseket a felvételek megtekintését rögzítő jogszabályokkal, illetve a felhasznált információkról történő féléves beszámolókkal próbálják majd szabályozni, a 15 hónapos próbaüzem után ezeket a jelentéseket kétévente kell majd leadnia a rendőrségnek.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: