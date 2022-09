Az ember nagyobb eséllyel hazudik laptopozás közben, mint ha okostelefont használ

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Bár egy laptop technikailag nem sokban különbözik egy okostelefontól, úgy tűnik, pusztán méretük és kissé különböző funkciójuk miatt máshogy viselkedik az ember a két eszköz használata közben. Egy kutatásból nemrég kiderült, hogy az emberek hajlandóbbak hazudni laptopozás közben, mintha telefont használnának – legalábbis személyes haszonszerzés céljából.

A chicagói DePaul Egyetem és a New Jersey-i Rutgers Egyetem kutatói vizsgálatukban a közgazdaság területéről ismert ultimátumjátékkal kezdték tesztelni hipotézisüket. A játékban azt mondják a résztvevőknek, hogy kapnak egy adott pénzösszeget, amelynek egy részét meg kell osztaniuk egy partnerükkel. Azonban minden játékos annyit mond a partnerének a kapott pénzről és a felajánlott részről, amit akar, így ha hazudik a teljes összegről, többet tarthat meg magának. Hogy mindketten megkapják a pénzüket, a partnernek is bele kell egyeznie a felajánlott összegbe.

A teszten 137 végzős egyetemista vett részt, akiknek elméletben 125 dollárt kellett megosztaniuk egy véletlenszerűen kiválasztott partnerükkel, úgy, hogy azok is méltányosnak találják az ajánlatot. Az alanyok fele laptopot, a másik fele okostelefont használt az alkudozáshoz. A résztvevők túlnyomó többsége legalább egy kicsit hazudott a teljes összegről, de a laptoposok nagyobb százalékban (82) és nagyobb mértékben is hazudtak, mint az okostelefont használók (62), átlagosan 20 dollárral kevesebbnek állították be a kapott pénzösszeget.

Az eredmény megerősítette a témában végzett korábbi tanulmányokat, de a kutatók valóságosabb helyzetben is próbára akarták tenni az elméletet. Kidolgoztak egy tárgyalási kísérletet, ahol a 222 résztvevőnek kettes csoportokban kellett alkudozni egy félvezetőgyár vételáráról – egyikük a gyár tulajdonosa, másikuk a potenciális vevő volt ebben a forgatókönyvben. A vevőknek előre megsúgták, hogy a gyár piaci értékét 21 millió dollárra becsülik, majd arra kérték őket, hogy a tárgyaláson mondják el a tulajdonosoknak, mennyi a cég valós piaci értéke, és aztán tegyék meg az első ajánlatukat.

Ebben a kísérletben is a vevők fele laptopon, a többiek telefonon tárgyaltak, és ismét a laptopot használók voltak jobban hajlamosak a csalásra. Átlagosan 16,7 millió dollárt mondtak a gyár értékeként, míg a telefonosok 18,1 milliót. Végül a résztvevőket megkérdezték az egyes eszközökkel kapcsolatos asszociációikról, és felfedeztek egy mintát: az okostelefonról a családra és a barátokra asszociáltak inkább, míg a laptopról a munkára és a sikerre. Az üzlet- és sikercentrikus gondolkodásról korábbi kutatások már megállapították, hogy etikátlan viselkedésre ösztönözhet.

A kutatók szerint ezek a kísérletek is jól mutatják, hogy a technológia használata alapvetően megváltoztatja agyunk működését – arra már korábbi kutatásaikban rámutattak, hogy az emberek gyakrabban hazudnak, kevésbé működnek együtt és negatívabban értékelnek másokat, amikor virtuálisan végeznek feladatokat, mint személyesen, tollal és papíron végzett feladatok közben.

