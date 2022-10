Halálra ítélte a Lidl csokinyuszijait a svájci legfelső bíróság

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Éveken át húzódó per zárult le a svájci szövetségi legfelső bíróság azon döntésével, amely tömeges csokinyúl-beolvasztásra ítélte a Lidlt. Az egyszerűen csak Lindt néven ismert svájci csokoládégyártó, a Lindt & Sprüngli idén ünnepelte a nemzetközi hírű aranyfóliás csokinyuszijának 70. születésnapját, és az 1952 óta árult termék most jogi védelmet is kapott.

A Lindt 2017-ben perelte be először a német Lidl svájci leányvállalatát, mert a cég – védjegykérdésben meglehetősen aktív – jogászai úgy találták, hogy a Lidl csokinyulai túlságosan hasonlítanak saját, jól ismert termékükre.

A hasonlóság első látásra annyiban kimerül, hogy mindkét nyúl teljes alakban, négy lábon ülő pózban látható, és hogy három-három vonás jelzi a bajszukat. Az arc és a lábak jellemzői viszont már eltérők, ráadásul a Lindt csokinyulának egyik fontos ismertetőjele a piros szalag arany csengővel, amelyek a Lidl termékénél más formában és színben vannak jelen.

Egy helyi kereskedelmi bíróság tavaly első fokon még a Lindt ellenében döntött, de a legfelső bíróság most megváltoztatta az ítéletet – szakértők szerint a precedens gyakorlattól is eltért. A döntés szerint az évente 160 millió példányban eladott csokinyulak külső jegyei védjegyi oltalom alá esnek, mivel a tudományos igényű közvélemény-kutatások alapján Svájcban jól ismertek, vagyis a törvény értelmében meghonosodtak a piacon. „Az összbenyomás alapján a Lidl nyulai egyértelmű asszociációt nyújtanak a Lindt-nyúl alakjára” – közölte a bíróság.

Az ítélet szerint a Lidl nem árulhatja többé a csokinyulat Svájcban, és meg kell semmisítenie a még raktáron lévő termékeket. A legfelső bíróság szerint az ítélet arányos, mivel az „nem feltétlenül jár azzal, hogy magát a csokoládét meg kell semmisíteni”, ami valószínűleg arra utal, hogy nyugodtan be lehet olvasztani a csokinyulakat, így az alapanyagot újra fel lehet használni.

A Lidl közleményben jelezte, hogy szerencsére egy csokinyúlnak sincs félnivalója, hiszen szezonális termékről van szó, tehát a készletek már kimerültek. A német cég ügyvédje a New York Timesnak elmondta, az ítélet nem tántorítja el a Lidlt a csokinyulak gyártásától, szerinte egyébként is gyakran változik az ilyen termékek kinézete, így a bírósági döntésből levonják a tanulságokat, és jövő húsvétkor is lesz saját márkás csokinyúl a svájci Lidl üzletek polcain.

