Az érzelmi memória a kisagyat is behálózó rendszert alkot az emberi agyban

A jó és a rossz élményekhez kapcsolódó érzelmek mélyen rögzülnek az emberi memóriában. Az evolúciós magyarázat szerint ennek első számú oka a túlélés szempontjából kockázatos helyzetek elkerülése, és a jutalommal kecsegtető szituációk előnybe részesítése. A tudomány jelenlegi állása szerint az érzelmi emlékezetek központja az amygdala nevű agyi struktúra, amely az érzelmek feldolgozásán túl az emocionális információk más agyterületeken történő elraktározásáért is felel. A Bázeli Egyetem kutatói a PNAS folyóiratban megjelent tanulmányukban ugyanakkor arról számoltak be, hogy a mozgáskoordináció központjának tartott cerebellum néven ismert kisagy szerepe is jelentős az érzelmi emlékezet folyamataiban.

Az 1418 önkéntes bevonásával folytatott kísérletsorozat első körében az alanyoknak erős érzelmeket kiváltó, illetve semleges képeket mutattak, miközben MRI-készülékekkel detektálták idegrendszeri aktivitásukat – írja a SciTechDaily. Az ezután végzett memóriatesztek eredményei azt mutatták, hogy az alanyok sokkal inkább emlékeztek az érzelmes, mint a neutrális képekre. Az MRI-eredmények szerint az emóciókat generáló vizuális információk hatására aktiválódtak a már korábban is az érzelmi emlékezet gócaiként azonosított agyterületek. A kutatócsoport azonban a kisagyban is fokozott aktivitást figyelt meg, sőt, azt is kimutatták, hogy az erős érzelmi töltetű képek hatására a kisagyból indul az aktiválási folyamat az amygdala és a már korábban is az érzelmi memóriarendszer részeként azonosított hippokampusz felé.

A pirossal jelzett kisagy által aktivált, az érzelmi memória tárolásában részt vevő zöld színű területek a nagyagyban Illusztráció: University of Basel

Hogy a kisagy meghatározó része az érzelmi memóriáért felelős idegrendszeri hálózatnak, az a kutatók szerint egyben azt is jelenti, hogy a most közzétett eredmények közelebb visznek számos pszichiátriai állapot, például a poszttraumás stresszbetegség megértéséhez is.

