Meghalt James McDivitt, a Gemini IV és az Apollo 9 misszió parancsnoka

Meghalt James McDivitt űrhajós, az Apollo 9 és a Gemini IV missziók parancsnoka. Az űrhajós elévülhetetlen érdemeket szerzett az űrkutatásban, az ő parancsnoksága alatt hajtották végre az első amerikai űrsétát is (a valódi első űrsétával elkéstek: ezt Alekszej Arhipovics Leonov csinálta meg három hónappal korábban).

Az 1965-ös Gemini IV misszió megdöntötte az űrben tartózkodás addigi amerikai rekordját, amelyet a Mercury 9-cel állítottak be: ekkor 34 órát töltöttek az űrben, míg a Gemini négy napot. Az 1969-es Apollo 9 misszió tíz napon át tartott, és mérföldkőnek számít az Apollo-programban: ez volt az első alkalom, hogy az Apollo teljes felszereléssel indulhatott.

James McDivitt 1969-ben, az Apollo 9 indítása előtti teszten Fotó: AFP

A holdkomp tesztje

Ez volt a holdkomp (Lunar Module, LM) első útja is, az Apollo 9 misszión pedig tesztelték is az egységet, minden olyan manővert szimuláltak, amelyet aztán a holdkomp élesben is végrehajtott néhány hónappal később, 1969 júliusában.

McDivitt összesen 14 napot töltött az űrben, 1969 után 1972-es leszerelésééig az Apollo-program vezetőjeként dolgozott. Munkájáért a NASA három alkalommal is kitüntette, a Distinguished Service Medalt kétszer, az Exceptional Service Medalt egyszer kapta meg. Négy tiszteletbeli díszdoktori cím és számos egyéb kitüntetés birtokosa volt.

James McDivitt az arizonai Tucsonban, családja és barátai körében hunyt el 93 éves korában.

