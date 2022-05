A brit királyi csillagász szerint felesleges embert küldeni a világűrbe, elég, ha milliomosok és robotok utazgatnak a Holdra vagy a Marsra

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Martin Rees brit királyi csillagász szerint teljesen szükségtelenek azok az űrmissziók, amelyek során embereket küldenek más bolygókra vagy a Holdra. A szakember annak ellenére tart ki állítása mellett, hogy a holdra szállás óta nem jutott ember a Nemzetközi Űrállomásnál messzebb, és 2025-re tervben van, hogy ismét ember lép majd az égitest felszínére.

Sokan egyetértenek abban, hogy az űrkutatáshoz valójában nincs szükség emberi jelenlétre, mert a legtöbb kutatási feladatot már most is robotok és gépek végzik. Az emberi beavatkozásnak fontos szerep juthat a felderítés koordinálásában, de ehhez egyre kevésbé kell a helyszínen is jelen lenni. Húsz év múlva már olyan rendszerekkel dolgozhatnak a kutatók, amelyek mellett nem lesz szükség ember utaztatására. Rees a Guardiannek azt mondta, hogy a milliomosok hobbiként továbbra is foglalkozhatnak az űrkutatással, de a közvagyont nem érdemes emberes küldetésekre költeni.

Martin Rees, akit 1995-ben neveztek ki a brit királyi csillagásznak Fotó: ROGER HARRIS/ROGER HARRIS PHOTOGRAPHY

AZ USA továbbra is az ember pártján áll

Mindeközben az Egyesült Államok elnöke, Joe Biden az Artemis projekt megvalósítására juttat forrást az amerikai űrhivatalnak, a NASA-nak. A program keretében először jutna el nő és színes bőrű személy a Holdra, és az utazás a Marsra jutáshoz is hasznosítható tapasztalatokat szolgáltathat. A világ egyik fele – és nem csak a milliárdosok – tehát nem mondott le arról, hogy továbbra is emberek vegyenek részt az űrbéli expedíciókon.

Ha magánűrutazásról van szó, mindenkinek Elon Musk, a SpaceX alapítója jut az eszébe (az excentrikus milliárdos 2029-ben készül embert juttatni a Marsra), de nem ő az egyetlen amerikai befektető, aki érdeklődik a marsi élet kialakításának lehetősége iránt. A bolygó feltérképezéséhez azonban a brit királyi csillagász szerint elég lenne robotokat bevetni, az utazgatást pedig meghagyhatjuk azoknak, akik önerőből képesek finanszírozni egy-egy ilyen kiruccanást.

A közeljövőben egyelőre úgysem opció a Marsra költözés, mivel az ottani környezeti feltételekhez való alkalmazkodás még az életfeltételek megléte esetén sem menne egyik napról a másikra.

