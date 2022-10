A világ legnagyobb, 3,2 gigapixeles digitális kamerája magasabb egy autónál, és galaxisok milliárdjait örökítheti meg

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

A kaliforniai Stanford Egyetem által működtetett Stanford Linear Accelerator Center (SLAC) laboratóriumában mutatták be a világ legnagyobb digitális kameráját, amellyel távoli galaxisokat örökíthetnek majd meg a következő évtizedben. Az óriási kamerát 2024 végén állítják majd üzembe a chilei Cerro Pachón hegycsúcsán található Vera C. Rubin Obszervatóriumban.

Itt a Legacy Survey of Space and Time (LSST) projekt részeként várhatóan 20 milliárd galaxist fog katalogizálni, miközben éjszakánként 15 terabájtnyi adatot gyűjt a csillagos égboltról. Ezzel hozzásegíti a kutatókat az univerzum és a sötét anyag működésének jobb megértéséhez, illetve a galaxisok kialakulásának feltárásához.

Az óriáskamera hasonlóan működik, mint más digitális kamerák, viszont lényegesen nagyobb azoknál, írja a New Scientist. 189 CCD-érzékelőt tartalmaz, melyek egyesével is több képpontot rögzítenek, mint egy iPhone 13 kamerája. Így összesen 3,2 gigapixeles; felbontását jól szemlélteti, hogy egy golflabdáról képes olyan minőségű képet készíteni, hogy az 24 kilométerről is látható lenne. A maga nemében a létező legnagyobb kameráról van szó: átmérője 1,57 méter, amivel egy átlagos személyautónál is magasabb.

A felső kép a kamera legkülső lencséjén keresztül néz át, és a 189 érzékelő kék "mozaikos" elrendezését mutatja. A jobb oldali felső és középső képen a kamera a lencsét fedő sapkával látható. Az alsó képen a kamera 3 tonnás teste (balra és jobbra), valamint a kutatók, akik védőruhát viselnek, hogy elkerüljék a kamera elektronikájának szennyeződését (középen) láthatók. Fotó: SLAC

A kamerán több mint egy évtizede dolgoznak az intézmény munkatársai. 2012-ben kapták meg az engedélyt a költségtervezésre és az alkatrészek fejlesztésének megkezdésére. Mostanra pedig már csak az utolsó simítások maradtak, a végső tesztelés után 2023 májusában szállíthatják át a kamerát Chilébe.

