Hitelesebb egészségügyi kommunikációt ígér a Youtube Health kiterjesztése

A Youtube az Egyesült Államokban 2021-ben kezdte el bevezetni az egészségügyi termékfunkciót, a Youtube Health-et. A fejlesztésének célja az volt, hogy a hiteles hírforrások eljussanak a felhasználókhoz, ezzel hatékonyabbá váljon a tájékozódás. Most a program további szélesítésével már nemcsak az oktatási intézmények, közegészségügyi szervezetek, kórházak és kormányzati szervek használhatják majd a funkciókat, hanem orvosok, ápolók és más egészségügyi szolgáltatók is.

Az egészségügyi termékfunkciók közé tartoznak a videók alatt elhelyezett címkék, amelyek egyértelműen jelölik, ha a videó forrása szakértő személy vagy szervezet. Ezek segítségével a keresési eredmények is optimalizálhatók: ha egy felhasználó rákeres egy releváns kulcsszóra (például egy daganattípusra vagy egy betegség nevére), akkor a találatok között elsőként a „From health sources" vagyis „Egészségügyi forrásokból" jelölésű videók találhatók meg.

A találati oldalon a felső sávban elsősorban egészségügyi intézmények és szakemberek videói böngészhetők Fotó: Youtube

Bár a videómegosztó továbbra is igyekszik felhívni a tartalomfogyasztók figyelmét arra, hogy az internetes keresés nem helyettesíti a szakszerű egészségügyi ellátást, az új rendszer bevezetése mindenképpen fontos előrelépés a hiteles tájékoztatás érdekében. Az Engadget cikke szerint a Youtube felhasználhatja a koronavírus-járvány alatt és az oltásokkal kapcsolatban szerzett tapasztalatokat is, amik segíthetnek abban, hogy a félretájékoztatást legalább részben elkerüljék.

Mindazoknak, akik csatlakozni akarnak a programhoz, igazolniuk kell szakmai hátterüket. Ehhez be kell nyújtaniuk az engedélyeiket igazoló dokumentumokat és vállalniuk kell, hogy betartják az Orvosi Szakmai Társaságok Tanácsának (CMSS), a Nemzeti Orvosi Akadémiának (NAM) és az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) az egészségügyi információk megosztására vonatkozó iránymutatásait.

A Youtube ellenőrzi továbbá a fiókok állapotát és a korábban a csatornára töltött tartalmakat is, és egy sor követelményt támaszt a tartalomkészítőkkel szemben. Így például legalább 2000 órányi lejátszást kell produkálniuk az elmúlt 12 hónapra vetítve, de fontos az is, hogy elsősorban egészségügyi témában publikáljanak tartalmakat a csatornán, írja a TechCrunch.

A lap azonban felvet néhány kérdést is a funkcióval kapcsolatban. Ugyanis az egészségügyi tartalomgyártók a témától eltérő videóin is megjelenhetnek a címkék, ami félrevezető lehet egyes fogyasztók számára. A Youtube a félreértéseket és a csatornák visszaélését azzal igyekszik megakadályozni, hogy évente ellenőrzi majd a készítőket, és csak addig engedélyezi a címke használatát, ameddig a csatorna minden szükséges paraméternek eleget tesz.

Az Egyesült Államok után 2023 elején Németországban is tervezik a funkció bevezetését a TechCrunch információi szerint.

