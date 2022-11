Összetett intelligenciateszten mentek át szajkók a Cambridge-i Egyetem kísérletében

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

A Cambridge-i Egyetem kutatói európai szajkókkal (Garrulus glandarius) végeztek el különböző kognitív teszteket, amelyek alapján megállapították, hogy a varjúfélék családjába tartozó madárfaj egyedei különösen magas intelligenciával rendelkeznek. Alex Scnell, a kutatás vezetője elmondta, az önuralom és az intelligencia kapcsolatát csimpánzoknál és tintahalaknál már kimutatták, de madaraknál most bizonyították elsőként.

A kísérletben tíz szajkónak mutattak meg egy sor fiókot, amelyeket kívülről más-más szimbólumok különböztettek meg egymástól. A fiókok a madarak kedvenc eledeleit rejtették magukban, és a szajkókat megtanították arra, hogy a szimbólumok a jutalomfalatok elérhetőségét jelzik. Míg az egyik fiókban azonnal elérhető, de kevésbé preferált élelem volt, egy másikban jobban kedvelt falatot találtak, de az csak később vált elérhetővé, míg a harmadik fiókban lévő végig elérhetetlen maradt.

A híres stanfordi pillecukorteszthez (vagy mályvacukorteszthez) hasonlító kísérlet során a madaraknak azt is megtanították, hogy ha egyszer választanak egy fiókot, akkor a többiben rejlő élelemhez már nem tudnak hozzájutni. A kutatócsoport ezután megvizsgálta, hogy a madarak hajlandók-e várni a késleltetett hozzáférésű, de finomabb falatokra, és ha igen, mennyit.

Mint kiderült, mind a tíz madár hajlandó volt várni a jobban kedvelt élelemre, de a várakozás ideje nagyon különböző volt, és annál nehezebben ment az önmegtartóztatás, minél tovább növelték a kutatók a késleltetés idejét. „Volt, amelyik csak legfeljebb 20 másodpercet várt, míg mások akár öt és fél percig is bírták” – mondta Schnell.

A kutatók azt is megfigyelték, hogy a szajkók akkor nem bajlódtak a várakozással, amikor a nem elérhető fiókba helyezték a finomabb falatokat, vagyis egyrészt meg tudták különböztetni a szimbólumokat, és ebből fakadóan csak akkor halogatták a kielégülést, amikor úgy tűnt, hogy megéri. Hasonló teszteken ugyan már más madarak, például galambok is jól teljesítettek, de a cambridge-i kutatás tovább ment, és öt különböző kognitív teszt alapján azt is kimutatta, hogy a várakozásra hajlandó szajkókat magasabb általános intelligencia is jellemezte.

A Guardiannek nyilatkozó állatviselkedés-szakértő, Manon Schweinfurth szerint az eredmények egyértelműen arra utalnak, hogy az önuralom képessége és a kogníció összefügg, és mivel a madarak csak nagyon távoli rokonságban állnak az emberrel, ez két dolgot jelenthet: vagy univerzális ez a kapcsolat, vagy többször is kialakult az evolúció során.

