Egyszerű szövegekből videókat kreál a Meta új AI-modellje

Az utóbbi hónapokban ellepték az internetet a mesterségesintelligencia-alapú képgenerátorok, például az OpenAI-féle Dall-E 2, amely elképesztően jó minőségben generál szörnynek kinéző gyapjúlevest és steampunk medvéket is, vagy az elődeivel ellentétben nyílt forráskódú Stable Diffusion.

Mark Zuckerberg Metája tegnap egy újabb AI-modellel emelte a tétet az algoritmikus tartalomgyártásban: csütörtökön bemutatta a Make-A-Video programot, amely egyszerű szövegből képes videót generálni.

A Meta gépi tanulással foglalkozó mérnökei olyan modellt hoztak létre, amely néhány másodperces, mozgó képkockákat kreál az írott szövegből, állóképeket is bemozgat és már meglévő felvételeket is továbbfejleszt. A videókról egyelőre ordít a mesterkéltség, az animáció nem tökéletes és a tárgyak is elmosódnak, a fejlesztés azonban mégis óriási lépés az AI-alapú kontentgyártás terén.

Mark Zuckerberg Facebook-posztjában azt írta, a képeknél sokkal nehezebb videókat generálni, mivel a szoftvernek minden egyes pixel megfelelő legenerálásán túl azt is előre meg kell tudnia mondani, hogy azok hogyan fognak változni. A Make-A-Video ezt egy olyan mélytanuló algoritmus segítségével oldja meg, amely lehetővé teszi a modellnek, hogy megpróbálja a maga módján „megtanulni”, hogyan működik a mozgás a fizikai világban, és alkalmazza ezt a hagyományos, szövegből generált képek esetén. Ezt nevezik felügyelet nélküli gépi tanulásnak (unsupervised learning).

A Meta AI-kutatói a modellt magyarázó tanulmányukban azt írják, hogy a Make-A-Video programot felcímkézett képpárokon és jelöletlen videóanyagon tanították. Ez utóbbi több millió videófelvételt jelent a WebVid-10M és a HD-VILA-100M adatbázisokból, és az internetről leszedett videóktól kezdve stockvideókig bezárólag rengeteg órányi képkockát tartalmaz.

A videókat mindenesetre a Meta tette közzé, és egyelőre senki más nem férhet hozzá a modellhez, vagyis könnyen lehet, hogy a cég kiválogatta a legjobbakat, hogy a lehető legjobb színben tüntesse fel a programot.

De nem csak a Meta kísérletezik szövegalapú videógyártó programokkal. A Csinghua Egyetem és a Pekingi Mesterséges Intelligencia Akadémia (BAAI) kutatói például szintén idén tették közzé saját modelljüket, a CogVideo nevű szoftvert, amely szintén szövegből generál videót. Alább néhány példa, hol tartanak a kínaiak.

