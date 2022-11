Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Jövőre végezhetik az első emberi tesztrepülést azzal a sugárhajtású légdeszkán, amelyet egy pekingi székhelyű katonai beszállító fejlesztett – adta hírül a South China Morning Post. A négy mikro-gázturbinás sugárhajtóművel ellátott eszköz akár 100 kilogramm terhet (vagyis egy embert) is képes 3000 méter magasságig felrepíteni.

Leírása szerint a légdeszka a magasba érve egy huzamban 10 percig használható, ez alatt az egy helyben lebegésen túl bármilyen irányú mozgásra is képes, akár 150 kilométer/órás sebességgel is. A gyártó, amely kínai űrprogramban és hiperszonikus fegyverek kivitelezésében is tevékenykedik, mesterséges intelligenciával ellátott repülésvezérlő rendszert épített az eszközbe, amelynek működtetése így „olyan egyszerű, mint egy gördeszkát hajtani”.

A gyártó szerint az SF-FB-30 nevű okoslégdeszka emberek és rakományok szállítására, valamint katonai és civil célokra is alkalmas. A haditengerészetben például a kalózok által eltérített óceánjárók megközelítésénél, míg a katasztrófavédelemben az evakuálások vagy a kereső- és mentőakciók során lehet majd felhasználni.

A – ma már néha szemérmetlen kínai propagandát is terjesztő, korábban az ország egyik legmegbízhatóbb hírforrásának tekintett – lap beszámolója szerint ugyan több országban fejlesztenek hasonló, egyéni emberi repülésre is alkalmas eszközöket, Kína projektjei haladnak a leggyorsabban. Míg korábban brit és francia prototípusokat is bemutattak, azok technológiájuk révén drágábbak, nehezebben használhatók és komoly képzést igényel használatuk – írják a gyártóra hivatkozva.

Utóbbiak között gondolhattak arra a brit fejlesztésű rakétaruhára is, amit a rohammentősöknek találtak ki olyan esetekre, amikor nehezen megközelíthető helyeken, például hegyvidékekben történt balesethez hívják őket.

(A címlapkép illusztráció, a francia Franky Zapata látható rajta a saját fejlesztésű légdeszkájának 2019-es tesztjén.)

