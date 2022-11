Kivonul Kínából a World of Warcraft

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Nem sikerült megegyeznie a több nagy sikerű játékot fejlesztő Blizzardnak az eddigi kínai partnerével, a NetEase-zel. A hírt csütörtökön jelentették be, ennek értelmében Kínában jövő januártól a Blizzard több játéka is elérhetetlenné válik.

A játékosok tombolnak, de az ország második legnagyobb játékcégének számító NetEase is megérezte a népharagot. Nem is csoda: a vállalat leginkább a Blizzarddal kötött együttműködésnek köszönhette a sikerét. A hír hatására a kínai játékóriás részvényei is zuhanni kezdtek.

A Blizzard későbbre ígért tájékoztatást, az új játékok értékesítését az elkövetkező napokban felfüggesztik Kínában. A két cég közötti megállapodás január 23-án jár le, utána a kínai játékosok egy sor sikeres játéknak inthetnek búcsút: nem lesz elérhető a World of Warcraft, a Starcraft-sorozat, a Warcraft III: Reforged, az Overwatch, a Diablo III és a Heroes of the Storm sem. A szakítás a Blizzard és a NetEase közös fejlesztésében nemrégiben megjelent Diablo Immortalt nem érinti.

Anyagi természetű nézetkülönbségek

William Ding, a NetEase igazgatója szerint a cég mindent megtett a megállapodás sikeréért, de olyan „anyagi természetű nézetkülönbségek” merültek fel közöttük, hogy végül nem sikerült megegyezniük. A World of Warcraftnak az országban nagyjából hárommillió játékosa van. A Bloomberg szerint az anyagi problémákon kívül szerzői jogi problémák is felmerültek a felek között.

A kínai gamerekre egyébként is rájár a rúd: az országban tavaly heti három órában maximalizálták a gyerekek számára a videójátékokkal töltött időt. A tavaly szeptemberben bevezetett törvény értelmében a gyerekek csak pénteken, szombaton és vasárnap játszhattak, akkor is csak egy órát, este nyolc és kilenc között, hétköznap pedig egy az egyben betiltották a játékokat.

Érdekes módon a mostani tiltás oka nem a cenzúra volt: úgy tűnik, hogy a World of Warcraft nem számít olyan veszélyesnek, mint a madzsong, a Grand Theft Auto vag a Mortal Kombat, ezek ugyanis már 2019 óta tiltólistán vannak.

