Lázadnak a kínai gyerekek a heti három órában maximalizált játékidő ellen

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Kínában 2019 óta igyekeznek szabályozni a gyerekek egészségtelen videójáték-mániáját: a Kínai Kommunista Párt ekkor vezette be azt a törvényt, amelynek értelmében a 18 év alattiaknak tilos este 10 és reggel 8 óra között játszaniuk, hétköznaponta pedig legfeljebb 90 percet tölthettek játékkal. Hétvégén és ünnepnapokon az állam három óra játékidőt engedélyezett.

Szeptember elsejétől a kínai gyerekek már visszasírhatják ezeket az idilli állapotokat, szeptember elsejétől ugyanis még szigorúbb szabályozás rendelkezik a játékidőről. Az új törvény értelmében a 18 év alattiak csak pénteken, szombaton és vasárnap, illetve ünnepnapokon játszhatnak este nyolctól kilencig, hétköznap pedig egyáltalán nem engedélyezett a játék.

A gyerekek persze nem egykönnyen törődtek bele a megszorításokba, ezért több újítást is bevezettek. A Tencent egy új alkalmazással, az „Éjjeli őrjárattal” beszkenneli a játékot elindító személy arcát, és ha kiskorúként azonosítja, nem indítja el a játékot az engedélyezett időszakon kívül, illetve egyszerűen kidobja a felhasználót a játékból, ha letelt az idő. A hatóságok emellett a játékfejlesztő cégek szigorúbb ellenőrzését is kilátásba helyezték, ha pedig hiányosságokat találnak a biztonsági intézkedésekben, komoly pénzbüntetéseket is kilátásba helyeztek.

Bezárják a kiskaput

Az egyik ilyen kiskapu a kínai állami média szerint a felhasználói fiókok bérlése és adás-vétele: egy felnőtt adataival a tizenévesek akkor és annyit játszanak, amennyit csak akarnak – egészen addig, míg le nem buknak. Az állam arra szólította fel a szülőket, hogy ügyeljenek rá, hogy a gyerekek nehogy az ő adataikkal regisztráljanak.

Kínában a gyerekek 62,5 százaléka játszik rendszeresen online játékokkal, 13,2 százalékuk pedig korábban két óránál többet töltött játékkal egy átlagos hétköznapon. Az állami média szerint ennek következtében ugrásszerűen megnőtt a rövidlátó gyerekek száma az országban, de az állami indoklás szerint a játékfüggő gyerekek mentális egészségét is féltik. Amerikai szakértők szerint a techcégek elleni támadásnak azért más okai is lehetnek: a kormány valószínűleg attól retteg, hogy az egyre nagyobbra duzzadó techcégek kitermelik az ország új milliárdosait, akik így túl nagy hatalomhoz juthatnak, de az is aggasztó lehet, hogy az online játékokban folyó interakciókat sem tudja olyan alaposan ellenőrizni az állam, mint ahogy szeretné.

Azokat a fiatalokat, akiket még így sem sikerül lehozni a játékról, Kínában néhány éve már divatnak számít leszoktató táborba küldeni, ahol a tinédzsereket katonai kiképzésben és ideológiai képzésben részesítik, magánzárkába zárják és olykor meg is verik. A táborokban a fizikai fenyítés mellett régebben elektrosokk-terápiát is alkalmaztak, ezt először 2009-ben tiltották be, majd 2017-ben közölték, hogy végleg felszámolták ezt a gyakorlatot.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: