Tuvalu a metaverzumba költözik

Tuvalu lehet az első ország a világon, ami kizárólag csak a kibertérben létezik – jelentette be Simon Kofe, az ország külügyminisztere. Az ország a tervek szerint még akkor is szuverén államként létezne, ha bekövetkezne a legrosszabb forgatókönyv, és a tengerszint emelkedése miatt a sziget víz alá kerülne. Ebben az esetben Tuvalu nem is akárhova, hanem a Metaverzumba (leánykori nevén: a Facebookra) költözne, a sziget természeti kincseit innentől fogva már csak 3D-ben lehetne megcsodálni.

A projekt a Tuvalu’s Future Now (tuvaluiul: Te Ataeao Nei) névre hallgat, és három fő helyi értékre, valamint az ország elsüllyedésére szeretnék vele felhívni a figyelmet. Kofe, aki a külügyminiszteri poszt mellett az Tuvalu igazságügyi és kommunikációs minisztere is, a DevPolicy blogján ismertette a terv részleteit.

Simon Kofe mentőövvel is készült Fotó: WILLIAM WEST/AFP

Az első megőrizni kívánt érték az olaga fakafenua, a közösségi élet, a második a kaitasi, a közös felelősségvállalás, a harmadik pedig a fale-pili, a jószomszédság. Kofe azt reméli, hogy az akcióval sikerül felhívni a többi ország figyelmét a Tuvalut és az egész Földet fenyegető veszélyekre. A külügyminiszter szerint többek között azért okozhatott máris ekkora károkat a klímaváltozás, mert az országok és a világ vezetői megfeledkeztek ezekről az értékekről (hol van már a jószomszédság erénye?), de azt reméli, hogy a befelé forduló nacionalista politika helyett lehet még remény az együttműködésre is.

Az ország elsüllyed, a domain megmarad

Ha Tuvalu elsüllyed, az ország nagyjából 12 ezer lakójának új otthont kell találnia. Ebben az esetben területi egységről nehéz lenne beszélni, de Kofe azt reméli, hogy a valódi és virtuális világ határainak elmosásával a Metaverzumban mégis lesz rá mód, hogy az ember bejárhassa az ország digitális ikerpárját. A meta-Tuvalu másik fontos célja a helyi kulturális értékek, a nyelv és a szokások megőrzése: ha a legrosszabb forgatókönyv következne be, a tuvaluiak így virtuálisan ápolhatják majd a hagyományaikat. A harmadik cél az ország szuverenitásának megőrzése, ami elég ambíciózusnak tűnik, és több kérdést is felvet: ha a szigetek elsüllyednek, vajon a kormánynak milyen jogköre lehet a virtuális térben intézkedni?

Az ország mindenesetre ezt a kérdést nem bízta a véletlenre: a Te Ataeao Neiben rögzítették, hogy Tuvalu csak azokkal az országokkal fog együttműködni a jövőben, amelyek elismerik az ország jelenlegi határait, és még akkor is tiszteletben tartják azokat, ha a klímaváltozás következményeképpen módosulnának (vagyis ha Tuvalu a víz alá kerülne). Annak ellenére, hogy létrehozzák Tuvalu digitális ikerpárját és megcsinálták a digitalizáció terveit is, a kormány azért nem örülne neki, ha el kellene hagyniuk az országot: ahogy a tervben is hangsúlyozták, ez a legrosszabb forgatókönyv, amivel számolnak, de a migrációt nem tartják megfelelő válasznak a klímaváltozás kihívásaira.

Akármilyen meglepőnek is tűnik, Tuvalu digitalizációja nem lehetetlen, és még csak nem is teljesen példa nélküli. Vannak országok, amelyek a Second Life-ban nyitottak virtuális nagykövetséget, bár az még senkinek nem jutott eszébe, hogy egy országot egy az egyben digitalizáljon.

És ha sikerül is, ez még mindig nem jelent megoldást: Jeff Kettle, a Glasgow-i Egyetem mérnöke szerint az internet 2025-re a világ energiatermelésének 20 százalékát fogja felemészteni, az ehhez hasonló gigaprojektek pedig még tovább emelhetik az energiaigényt – és ha nem fenntartható forrásokból fedezik hozzá az áramot, azzal tovább gyorsulhat a felmelegedés, a végén pedig Tuvalunak tényleg nem lesz más választása, mint végleg az internetre költözni, akárki akárhogy is ismeri el az ország jelenlegi határait. Az akciótervben azért ezzel is számolnak: azt mindenesetre kikötötték, hogy ha a szigeteket elönti a tenger, a .TV domain azért megmarad. Az is valami.

