Az eddig ősi kegytárgyakként azonosított rézkorszaki palabaglyokról kiderült, hogy gyerekjátékok lehettek

Az Ibériai-félszigeten a régészek által ásatási helyszíneken sok év leforgása alatt begyűjtött, és mindeddig az istenségeknek felajánlott ősi kegytárgyakként kezelt, bagoly formájú karcokkal ékesített palalapocskákat vizsgált újra a Spanyol Nemzeti Kutatói Tanács (CSIC) nemrégiben. Ezekről eddig úgy hitték, hogy rituális szertartásokon használhatták őket, és a baglyok ősi isteneket személyesíthettek meg. Most azonban egy új tanulmányban, a Scientific Reports szaklapban azt írják, hogy inkább gyerekjátékok vagy szerencsehozó amulettek lehettek.

A kutatók az eddig összegyűjtött 4 ezer bagolykarc töredékét, mindössze száz palalapocskát vizsgáltak. Ezek mindegyike mintegy ötezer éves, a rézkorszakból maradt fenn. A kutatócsoportot vezető Juan Negro evolúcióökológus szerint a baglyok pont olyan egyszerűen vannak megrajzolva, hogy akár gyerekek is készíthették őket: nem túl kidolgozottak, néhány egyszerű vonalból állnak, valószínűleg néhány óra leforgása alatt készülhettek. Negro szerint az is ezt támaszthatja alá, hogy a bagolykarcolatokat palalemezekbe készítették, ami elég puha ahhoz, hogy abba bármilyen keményebb és élesebb kődarabbal egy gyerek is rajzolhatott.

A bagolykarcot a gyerekek is könnyen elkészíthették Fotó: Museo Arqueológico de Sevilla, Spain and Juan J. Negro

A kutatók arra is hivatkoztak, hogy a bagolykarcok pont olyan területekről kerültek elő, ahol a gyerekek rendszeresen találkozhattak baglyokkal. Mint az evolúcióökológus a LiveScience-nek kifejtette, a baglyok a legtöbb madártól különböznek, nagyon markáns vonásaik vannak, ami miatt a gyerekek (és felnőttek) agyában lehet egy vizuális lenyomatuk. Emiatt, ha egy gyereket arra kérnek, hogy rajzoljon egy madarat, az jó eséllyel egy bagoly lesz, mert az épp olyan ikonikus állat, mint a kutya vagy a ló.

Hogy az elméletüket teszteljék, a kutatók meg is kértek modernkori gyerekeket, hogy rajzoljanak baglyokat. Végeredményként a rézkorszaki palatáblák baglyaira kísértetiesen hasonlító rajzokat kaptak.

