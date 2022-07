Csodálatos csokiscsöbröt találtak Mexikóban

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Csodás kincset mosott ki az eső a Cueva de la Cruz nevű yucatáni barlangból: a csapadékos évszakban az egész barlangot elárasztja a víz, a mostani után pedig az üledékből egy késő preklasszikus korban készült maja ivóedény került elő.

Az edény 13 centiméter magas, és a régészek feltételezése szerint csokoládét fogyasztottak belőle. A legtöbb hasonló leleten egy csőr is található, a mostanin azonban nincs ilyesmi. Az edény külsején egy valószínűleg tököt ábrázoló festett díszítés látható.

Az edényt az eső mosta ki a homokból Fotó: INAH

Az edényt a mexikói Nemzeti Antropológiai és Történeti Intézet (INAH) kutatói tárták fel, a régészek véleménye szerint a csokistál valamikor Krisztus előtt 300 és időszámításunk szerint 250 között készülhetett. Az nem világos, hogy hogyan kerülhetett a barlangba, de ha rituális felajánlásként helyezték el ott, valószínű, hogy további leletek is előkerülhetnek az üledékből, ezért a régészek azt tervezik, hogy még visszatérnek a lelőhelyre.

A csokisedények evolúciója

A régészek régóta gyanítják, hogy az ehhez hasonló edényekből annak idején csokoládét fogyasztottak, de ezt bizonyítékokkal csak viszonylag későn, alig húsz éve tudták alátámasztani, ekkor mutatták ki a leletekben a teobromin jelenlétét, ami a kakaó és a csokoládé főalkaloidja.

A régészek szerint a díszítés tököt ábrázol. Fura egy tök Fotó: INAH

A maják nagy tiszteletben tartották a csokoládét: forrón, a mostanihoz hasonló edényekből fogyaszthatták, chilivel és kukoricadarával főzték össze, és gyógyerőt tulajdonítottak neki. A leletek tanúsága szerint vallási jelentősége is volt, az edényeket gyakran eltemették a tulajdonosukkal, de rituálék során is használták. Ennek megfelelően nem is jutott mindenkinek csoki: a preklasszikus időszakban a fogyasztását csak az elit engedhette meg magának. Terry G. Powis régész szerint az edény formája – a csőr hiánya – egy új csokoládéfőzési eljáráshoz is köthető: valószínűleg a mexikói felföldről származó recept finomabb volt, mint a csőrös edényekből fogyasztott régebbi csoki, ezért a preklasszikus korban újdonságnak számító edényforma státuszszimbólumnak is számíthatott.

