Csodálatos csontfurulyát találtak Kentben

A Cotswold Archeology régészei Herne Bay-ben, Kent északi részén 61 hektáron végeztek feltárásokat, a munkálatok első fázisa során pedig máris egy igazi ritkaságra, egy csontból készült furulyára találtak. A hangszer kiváló állapotban maradt fenn, bár valószínűnek tartják, hogy eredetileg még egy fúvórész is tartozhatott hozzá.

A kezdeti munkálatok legnagyobb sztárja a furulya volt, de mást is találtak: a vizsgált terület nyugati részén késő bronzkori és a római időkből származó maradványokra bukkantak, a keleten feltárt vízelvezető árkokat pedig a középkorban áshatták. A nyomok alapján valószínű, hogy a környéken a bronzkorban vagy a vaskorban egy település állhatott.

A csodálatos csontfurulya Fotó: Cotswold Archeology

A mostani feltáráson kőkorszaki kovakőből készült eszközök ugyan nem kerültek elő, de a régészek szerint nem lehetetlen, hogy a további munkálatok során ilyeneket is találnak még.

Sörfőzde, pékség, hangszer

A furulyát birka- vagy kecskecsontból faragták, a felső részén öt, az alján egy lyuk található. A hangszer mellett talált cserépmaradványok alapján a kutatók úgy gondolják, hogy a középkorból, a 12. és a 15. század közötti időszakból származik, a pontos korát csak további vizsgálatok után tudják majd megállapítani. A furulya lelőhelyének közelében a kutatók valamilyen épület maradványaira bukkantak, az elhelyezkedése alapján úgy vélik, hogy sörfőzde vagy pékség működhetett itt.

A most talált furulya nagyon hasonlít egy 1964-ben előkerült lelethez, ami mellett egy 14. századból származó pénzérmét is találtak. Bár ritka leletről van szó, azért nem egyedülálló: a Anglián belül Winchesterben, Flaxengate-ben, Coppergatenél és Ipswichben is tártak már fel hasonló hangszereket, bár ez utóbbiak nádból készültek.

