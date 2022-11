Újraírhatja Róma történelmét a Toszkánában talált 24, több mint 2000 éves bronzszobor

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Összesen 24 darab, körülbelül 2300 éve készült bronzszoborra bukkantak régészek San Casciano dei Bagni városában, amely Rómától 150 kilométerre található északra. A kutatók szerint a leletek segíthetnek átírni az itáliai és római történelem egy részét, míg az olasz kulturális minisztérium múzeumokért felelős főigazgatója a Földközi-tenger vidékének egyik legjelentősebb bronzlelet-együttesnek nevezte a szobrokat.

A szobrok etruszk alakokat ábrázolnak, és egy ősi toszkán termálforrásnál bukkantak rájuk. A részben víz alá merült szobrok kiváló állapotban maradtak fenn. Jacopo Tabolli, az ásatás vezetője egy közleményben elmondta, a szobrok egyedülálló lehetőséget nyújtanak arra, hogy újraírják az ókori művészet történetét, és egyben az etruszkok és a rómaiak közötti átmenet történetét Toszkánában.

Az időszámításunk előtti első évezred egyik legfejlettebb kultúráját kiépítő etruszkok i. e. 400 körül kezdtek beolvadni a római civilizációba, de a történészek között rengeteg vita van az etruszk társadalomról, hiszen nem hagytak hátra történeti dokumentumokat, így leginkább csak a sírhelyeik és a művészetük vizsgálatával lehet betekintést nyerni a civilizációjukba.

A szobrok, amelyek közül több közel egy méter magas, főként vezetőket, matrónákat és gyerekeket ábrázolnak, de Apollóról, a napistenről, illetve Hügieiáról, a görög és római mitológiában is az egészség istennőjeként tisztelt alakról is találtak szobrokat. A szőkőkutakat és oltárokat is tartalmazó fürdőt feltehetően az i. e. 3. században építették az etruszkok, majd később a rómaiak tehették még fényűzőbbé.

A régészek több ezer érmét, valamint etruszk és latin feliratokat is találtak a helyszínen. A rómaiak között szokás volt érméket dobálni a fürdőbe, hogy ezzel is szerencsét hozzanak az egészségükre.

A kutatók elmondták, hogy az ásványi anyagokban, például kalciumban és magnéziumban gazdag források egészen az 5. századig aktívan működtek, majd a keresztény időkben zárták be őket, anélkül, hogy elpusztították volna. A medencéket masszív kőoszlopokkal zárták le, a szobrokat pedig a vízben hagyták. A régészek a kőoszlopok eltávolításával találtak rá a páratlan leletegyüttesre.

A leleteket később egy 16. századi épületben helyezik majd el, amelyet a kulturális minisztérium nemrég vett meg San Casciano dei Bagni városában, míg a fürdő helyét régészeti parkká alakítják. Az ásatások jövő tavasszal folytatódnak, addig az ereklyék további vizsgálatára és restaulására koncentrálnak.

