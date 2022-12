Egy friss tanulmány szerint legalább egymilliárd ember ma is hisz a boszorkányságban

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Svédországban a megkérdezetteknek mindössze 9 százaléka számolt be arról, hogy szerinte ma is léteznek boszorkányok, míg Tunéziában ez az arány 90 százalékos volt. És bár a boszorkányhit egyes országokban elterjedtebb, mint máshol, mégis „minden országban átível az egymástól más szempontból különböző társadalmi-demográfiai csoportokon” – idézi a Science Alert a PLOS One folyóiratban megjelent új amerikai tanulmányt.

E szerint globálisan az emberek mintegy 40 százaléka, vagyis az eredmények alapján 95 országban körülbelül egymilliárdan hisznek a boszorkányságban, ráadásul ez feltehetően „alulszámolt adat”, tekintettel arra, hogy sokaknál már a kérdés felvetése is érzékeny és kényes téma.

Boris Gershman közgazdász a Pew Research Center és más közvéleménykutatók által 2008 és 2017 között végzett személyes és telefonos közvéleménykutatások alapján állított össze egy olyan globális adatbázist, amelyben az emberek tágabb értelemben vett vallási meggyőződését, így a boszorkányságba vetett hitét firtató felmérések eredményeit összegezte.

A boszorkányhit társadalmi arányai a közvéleménykutatások alapján Fotó: Boris Gershman/ PLOS One

Bár Gershman szerint a közvéleménykutatások sokféleképpen kérdeztek rá a témára, de legalább egy releváns kérdés minden felmérésben szerepelt. Ez minden esetben az volt, hogy a válaszadók hisznek-e abban, hogy „bizonyos személyek képesek átkokkal, rossz indulatú varázslatokkal negatív hatással lenni másokra” – áll a tanulmányban. A válaszadók 40 százaléka világszerte azt állította, hogy hisz az ilyesmiben.

A kutató arra jutott, hogy egyéni szinten a magasabb iskolai végzettséggel és biztos(abb) egzisztenciával bírók kisebb aránya mellett a boszorkányhit pozitívan korrelált a vallásossággal és az istenhittel, ugyanakkor a kereszténységhez vagy az iszlámhoz való tartozás nem jelentett jelentős különbséget. Gershman szerint nemzeti szinten a boszorkánysághit összefügg az instabil intézményrendszerrel, a társadalmi bizalom alacsony szintjével és az alacsony innovativitással, valamint a konformista kultúrával és a csoporton belüli elfogultság magasabb szintjével.

Boszorkány a németországi Schierke városában a 2022 tavaszán rendezett Walpurgis-fesziválon Fotó: MATTHIAS BEIN/dpa Picture-Alliance via AFP

Gershman elismerte, hogy a tanulmány nem teljeskörű, mivel az adatbázisból fájóan hiányoznak az ilyen típusú kínai és indiai felmérések eredményei. Ennek ellenére szerinte a 21. századi boszorkányhiedelmek részletes vizsgálatának gyakorlati jelentősége van. Mint nyilatkozta, a társadalmi összefüggések megértése jelentősen segítheti a boszorkánysággal vádolt nők védelmét.

