Videóajánló: 1967, amikor még éltek boszorkányok Magyarországon

Mozgalmas év volt 1967: VI. Pál pápa kiadta Populorum progressio című enciklikáját, kitört a hatnapos háború Izrael és négy arab ország között, és Kína végrehajtotta első kísérleti hidrogénbomba-robbantását. Magyarországon, egy borsodi faluban pedig boszorkányt találtak.

Ki?

A riportot a Miskolc Televízió készítette, a főszereplő, a boszorkánysággal gyanúsított asszony neve nem ismert. A néni gyanús lett a falusiaknak, mert egyedül élt, a gyermekei elköltöztek, ráadásul macskája is volt, miután viszont a helyi fiatalok a nyelvükre vették és megtámadták, kénytelen volt eladni a házát és elköltözni. A boszorkánygyanút tovább súlyosbította, hogy volt egy macskája is, ami pont ugyanakkor sérült meg, amikor a néni ijedtében kiugrott az ablakon a támadói elől: innentől fogva a Jóisten se mosta volna le róla, hogy boszorkány, ráadásul az alakváltó fajtából, hiszen ő rándította meg a bokáját, de a familiárisának is baja esett. Még mindig 1967-et írunk, nem 1762-t.

Mit?

A riportban először a boszorkánysággal gyanúsított nő szólal meg, majd több falubéli, akik vagy látták, vagy nem látták a boszorkányt. A helyiek körében megoszlanak a vélemények: akad, aki maga is ismert boszorkányt, más csak hallott róluk, hogy léteznek, és a néni éppenséggel az. Hiába tűnik meglepőnek, hogy még a 20. század második felében is dívott a boszorkányokban való hit, ez nem akkora csoda, és nem is egyedi eset: sokan még ekkor is hittek például a harmatszedésben, ami a boszorkányok praktikája arra, hogy bezsebeljék a határ termését vagy a legelőre kihajtott tehenek tejét.

Korábban persze a boszorkányok is nagyobb halra mentek: az így begyűjtött harmatot esőként értékesítették a törököknek (de úgy tűnik, hogy a csapadék iránti kereslet idővel megcsappant, a magyar boszorkányperek fénykora után ugyanis ritkábbak lettek az ilyen vádak). A videó megszólalói szerint mindenesetre „van a dologban valami”, illetve az „ilyen meghúzódott emberekre ráfogják”: a falu lakói sem értenek egyet abban, hogy pontosan mivel is foglalkozott a néni. „Szegény öregasszony megijedt, kiugrott az ablakon” – foglalta össze az ügyet az egyik megszólaló, aki egyébként nem nagyon hitt benne, hogy a néni boszorkány lenne. „Rossz lelkek nincsenek, kérem szépen, gonosz emberek, no, azok vótak is, lesznek is” – mondta egy másik. Ami tény: egy vénasszonyt lincseléssel fenyegettek és kizavartak az ablakon, mert boszorkánynak hitték. 1967-ben.

Hol?

Az eset egy – feltehetően – borsodi faluban történt. A meginterjúvolt helyiek egy része jól láthatóan értetlenül állt az események előtt, más részük viszont nem zárkózott el a boszorkány-tézis elől, hiszen hallották, hogy seprűnyélen repültek meg ott voltak fenn a tetőn. Látni mondjuk nem látták, az erről készült videót viszont ti most megnézhetitek.

