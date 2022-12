Lenyűgöző képeket készít a Földről a legújabb környezeti műhold, a NOAA–21

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

November 10-én lőtték fel az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) legújabb, környezeti jelenségeket figyelő műholdját, a NOAA–21-et, amely december 5-én megkezdte az adatgyűjtést, és most az első felvételeit is nyilvánosságra hozták.

A műholdat a légköri és hőmérsékleti adatokat gyűjtő és az ózonréteget kutató műszerei mellett egy VIIRS nevű eszközzel is felszerelték, amely látható és infravörös tartományban tud képeket alkotni. Első felvételeit akkor készítette, amikor az Egyesült Államok keleti partvidéke fölött haladt el.

James Gleason, a NASA kutatója elmondta, a VIIRS adatait és felvételeit számos, egymástól független területeken dolgozó kutató használhatja, a termés-előrejelzéseket készítő mezőgazdasági közgazdászoktól az erdőtüzek füstjét monitorozó levegőminőségi szakértőkig.

A NOAA–21 a Föld körül keringve naponta kétszer gyűjt adatokat a bolygóról, ennek a kompozit képnek a szeleteit 24 órán belül készítette el. Fotó: NOAA

A VIIRS az óceánok esetében a tengerfelszín hőmérsékletét méri, ami a hurrikánok kialakulásának nyomon követéséhez is fontos adat. De az óceánok színét is megfigyeli, hiszen annak változása segíthet a kutatóknak a fitoplankton-aktivitás monitorozásában, ami az óceánok ökológiájának és a tengerek egészségének is központi mutatója.

Az alábbi képen a Kuba és a Bahama-szigetek területe látható, a türkizkék színű részek pedig a kontinentális talapzat körüli sekély vizek üledékét jelzi.

Fotó: NOAA

Az eszköz szárazföldi mérései az erdőtüzek, aszályok és árvizek esetén is hasznosak lehetnek, adatait például az erdőtüzekből származó füst vastagságának és mozgásának nyomon követésére is fel lehet használni.

A következő felvételen India északi része látható, amit ködös-szmogos egyveleg borít be, valószínűleg valamilyen mezőgazdasági égetés eredményeként. A kép tetején a hófödte Himalája és a Tibeti-fennsík is jól kivehető.

Fotó: NOAA

A VIIRS első felvételei két héttel követik a műhold egy másik eszközének, a fejlett technológiájú mikrohullámú szondának (ATMS) első megjelent képét. Az AMTS globális, 3D-s képet ad a légkör hőmérsékletéről és nedvességtartalmáról, ami az időjárási modellek felállításához szükséges legalapvetőbb információ.

Az ATMS az mikrohullámú tartományban működik, ezért a felhőkön is átlát, vagyis a felhők alatti légkör szerkezetének vizsgálata mellett arra is jó, hogy belelásson a viharok belsejébe.

Ez a november 22-i felvétel a légköri vízgőz szintjét ábrázolja: a piros szín kevés, a világoskék bőséges vízgőzt jelent, a sötétkék szín a sarkvidéken a felszíni havat és jeget jelzi. Fotó: NOAA

