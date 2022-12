A kísérleti majmok importtilalmát sürgeti a PETA Amerikában

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Az ázsiai majomimport azonnali felfüggesztését követeli a PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) nevű állatjogi szervezet, miután kiderült, hogy az Egyesült Államokba több melioidózissal fertőzött állatot is bevittek Kambodzsából. A betegséget a Burkholderia pseudomallei nevű baktérium okozza, a kór leginkább Délkelet-Ázsiában és Ausztrália északi részén terjedt el, de 2022-ben már az Egyesült Államokban is több esetet azonosítottak.

Ezekben az volt a közös, hogy a betegek nem jártak Ázsiában, így feltehető, hogy legalábbis az első beteg állattól kaphatta el a betegséget. Bár a melioidózis mortalitási rátája 50 százalék, az eddig regisztrált amerikai betegek felépültek a kórból, de a PETA szerint a fertőzés megjelenése így is aggasztó, az amerikai járványügy, a CDC egy korábbi közleménye szerint vizsgálja az országban történt megbetegedéseket, de a szervezet majomügyben nem kívánt nyilatkozni.

Az amerikai járványügy 31 napos karanténkötelezettséget ír elő az importált kísérleti állatok esetében, de a PETA jelentése szerint éppen a melioidózis esetében ez nem elegendő, a betegség ugyanis ennél tovább is lappanghat. A legnagyobb problémát a közönséges makákó (Macaca fascicularis) okozza, az állatoknál a jelenleg alkalmazott gyorstesztek nem mindig tudják kimutatni a betegséget. A melioidózison kívül még számos más betegség is terjedhet a laborállatokkal, de a PETA szerint ez a legaggasztóbb.

Hónapokig lappanghat

Az Egyesült Államok a kísérleti állatok többségét eddig Kínából importálta, de az utóbbi években egyre több majmot vittek be az országba Kambodzsából is. A PETA szerint egy 359 állatból álló szállítmányban egy fertőzött majmot találtak, a többi a CDC szerint egészségesnek tűnt, de Lisa Jones-Engel, a szervezet tanácsadója szerint az inkubációs időszak akár hónapokon keresztül is elhúzódhat, így aggasztó, hogy a járványügy csak a bizonyítottan fertőzött makákó elaltatását rendelte el.

Nedim Buyukmihci, az Action for Primates nevű állatvédő szervezet állatorvos-szakértője szerint a vadon élő majmok ritkán fertőzhetnek meg embereket, de egészen más a helyzet, ha fogságban tartják őket.

A befogott, fogságban tenyésztett állatokra egyre nagyobb a kereslet, amelyet kambodzsai, vietnámi, indonéz, laoszi és fülöp-szigeteki forrásokból fedeznek. Az Egyesült Államok az egyetlen ország, amelyben engedélyezett a makákók kutatási célú importja, 2018 és 2021 között megháromszorozódott a bevitt állatok száma.

