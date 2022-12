Viking pajzsot találtak a norvég főváros kellős közepén

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Festői szépségű temetkezési helyet választhattak egy ismeretlen vikingnek bő ezer évvel ezelőtt: az ismeretlen férfit egy Holmendammen nevű tavacska partján, egy dombon helyezték végső nyugalomra, ami most a norvég főváros kellős közepén található. A sírban talált tárgyak, főként egy kelta díszítésű fibula alapján úgy tűnik, hogy az ismeretlen halottat a viking korban temették ide.

A feltárást vezető régész, Marianne Bugge Kræmer szerint az ehhez hasonló stílusú melltűk 850 körül jelentek meg, és nagyjából 1000 körül terjedtek el szélesebb körben. Mivel a viking kor a hivatalos kategorizálás szerint 800-tól 1066-ig tartott, a leletet ennek alapján nyugodt szívvel lehet viking sírnak nevezni.

A pajzs és a fibula maradványai Fotó: Byantikvaren in Oslo

Az ilyen stílusú fibulákat a korban elsősorban férfiak viselték, és a sír többi lelete is arra utal, hogy egy férfit temettek ide. A bross mellett a halottal két kést, lószerszámokat, egy sarlót és egy pajzsot is eltemettek, ez utóbbiból csak a fémből készült pajzsdudor maradt meg, így ez is tovább erősíti a gyanút, hogy férfiról lehet szó.





A csontokból nem maradt semmi

Zanette Tsigaridas Glørstad régész szerint csak a tárgyak maradványaiból lehet az elhunyt nemére következtetni: a testet elhamvasztották, és a kutatók nem találtak épségben maradt csontokat, amelyeken DNS-vizsgálatot lehetne végezni. Az ilyesmi tartogathat meglepetéseket: egy Birkában, Svédországban talált sírról 150 éven keresztül hibásan feltételezték, hogy egy férfit temettek bele, míg a genetikai vizsgálat el nem árulta, hogy az elhunyt nő volt.

A sagák szerint Oslót 1049-ben alapította Harald Hardrada (Keménykezű Harald) norvég király, így valószínű, hogy a temetkezés helyszínéül választott dombon a szép kilátáson kívül akkor még nem volt semmi – most a környéken lakónegyed található.

