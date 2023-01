Hivatalos: Jacknek mindenképpen meg kellett halnia a Titanicban

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

James Cameron, a Titanic írója és rendezője megunhatta, hogy a film 1997-es bemutatója óta boldog-boldogtalan azzal foglalkozik, hogy Jack Dawson karaktere vajon túlélhette-e volna a hajó süllyedését, ezért egyszer és mindenkorra eldöntötte a kérdést: Jacknek mennie kellett, nem fordulhatott volna elő, hogy megússza az esetet. Cameron ezt kétféleképpen is megindokolta: a történet szempontjából fontos, hogy a film végén, amikor Rose Dewitt Bukater felkapaszkodik az ajtóra, Jack feláldozza magát érte, másfelől pedig az emberi test nem is alkalmas arra, hogy ilyen hosszú időn keresztül hideg vízben tartózkodjon.

A rendező ezt nem bízta a véletlenre: felkért egy orvosszakértőkből álló csapatot, hogy vizsgálják meg, hogy hiteles volt-e a film vége és elkerülhető lett volna-e Jack halála. A részletes magyarázatot Cameron egy külön dokumentumfilmben fogja a nagyközönség elé tárni februárban, de az eredményét és a vizsgálat módszereit már most elárulta.

Tudományos módszerek

A szakértők két, Leonardo DiCaprióval és Kate Winslet-tel megegyező termetű önkéntes testhőmérsékletének változását vizsgálták, a munkában pedig tanácsadóként részt vett egy kifejezetten a hipotermiás esetekre specializálódott orvos is. A vizsgálatból kiderült, hogy egy ugyanakkora ajtón, mint amekkora a filmben szerepelt, valóban csak egy ember fért volna el biztonságosan, a másikuk mindenképpen kihűlt volna.

Az esettel 2013-ban a Mythbusters is foglalkozott, ekkor a műsor készítői arra jutottak, hogy egy mentőöv kreatív felhasználásával megoldható lett volna, hogy két embert is elbírjon az ajtó. Cameron reagált a mítoszrombolók műsorára, szerinte nem életszerű, hogy Jack a jéghideg vízben még az ajtó alá is bukjon, ahol a sötétben még biztosan rögzítheti is a mentőövet – az ehhez szükséges 5-10 percben úgy kihűlt volna a teste, hogy ezt a próbálkozást sem élhette volna túl.

Igaz, Jacknek nem is volt túl sok esélye: ahogy Cameron fogalmazott, legfeljebb egy kisebb ajtót választott volna, hogy elkerülhetetlen legyen a halála, de mint a friss vizsgálat eredményei is mutatják, még erre sem volt szükség.

