Ha az élelmiszeripart érdekelnék a WHO sóval kapcsolatos irányelvei, kevesebben halnának meg idő előtt

Évente 1770 korai halálesetet segítene megelőzni és mintegy 7 ezerrel csökkentené a szívbetegséggel, veseelégtelenséggel és gyomorrákkal diagnosztizált betegek számát Ausztráliában, ha az előrecsomagolt élelmiszerek sótartalmát drasztikusan csökkentenék – derül ki az American Heart Association (AHA) Hypertension című szaklapjának friss tanulmányából. A magas sótartalmú ételek fogyasztása növeli a vérnyomást, a szívbetegségek és a sztrók, valamint a krónikus veseelégtelenség és a gyomorrák kockázatát. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint a sóbevitel 30 százalékos csökkentésével jelentősen csökkenne ezeknek a betegségeknek az előfordulási aránya. A WHO szerint ennek érdekében a napi átlagos sóbevitel maximuma nem haladhatná meg a 2 milligrammot. Ehhez képest az Egyesült Államokban az egy főre eső átlagos napi sóbevitel eléri a 3,4 milligrammot.

Az AHA sajtóközleménye szerint az emberek a só oroszlánrészét az előrecsomagolt élelmiszerek fogyasztásával juttatják a szervezetükbe, az egyesület kalkulációja szerint a sóbevitel háromnegyedéért az úgynevezett kényelmi élelmiszerek és az éttermek a felelősek. A sófogyasztás nem kívánt mellékhatásait emiatt az előrecsomagolt élelmiszerek összetevőinek újragondolásával lehetne a legkönnyebben csökkenteni. A WHO éppen ezért az előrecsomagolt ebédekben 100 grammonként 540 milligrammban, a kenyérben pedig 100 grammonként 330 milligrammban maximálná a sótartalmat.

Az ausztrál komány 27 előrecsomagolt élelmiszer esetében önkéntes programot hirdetett. A Hypertension-cikk első szerzője, a New South Wales-i és a Sydney-i Egyetemeken oktató Kathy Trieu és csapata úgy becsülték, hogy egy ilyen, a WHO irányelveknél engedékenyebb programnak köszönhetően az egy főre eső átlagos napi sóbevitel 107 milligrammal csökkenthető és évente nagyjából 500 korai halálesetet előz meg. Módszerükkel azt is modellezték, mi történne, ha Ausztráliában a WHO-ajánlásokban szereplő összes ételkategóriát bevonnák a programba. Számításaik alapján ez esetben:

A felnőttek átlagos napi sóbevitele 404 milligrammal csökkenne;

1,770 korai, szívbetegségből, veseelégtelenségből és gyomordaganatból fakadó halálesetet lehetne megelőzni évente,

4,500-zal lenne kevesebb évente az újonnan diagnosztizált szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedők száma,

2,050-nel lenne kevesebb az újonnan diagnosztizált veseelégtelenségben szenvedők száma évente,

évente 350-nel kevesebb gyomorrákos beteget diagnosztizálnának.

