Házi őrizetbe vették Kínában a debreceni akkugyárat építő Semcorp alapítóit

A kínai hatóságok nyomozást indítottak a Semcorp Advanced Materials Group alapítói ellen, mert a gyanú szerint titokban külföldre akarták vinni a cégük tőkéjét – írja a 24.hu. Paul Xiaoming Lee és Tony Xiaohua Li egyelőre házi őrizetben várja a nyomozás eredményét, a kínai hatóságok gyanúja szerint a céget alapító és igazgató testvérpár mintegy 520 milliárd forintnak megfelelő összeget akart külföldre menekíteni.

A Semcorp világelső a lítium-ion akkumulátorokban használt fóliák gyártásában, ezzel foglalkozik majd a Debrecenben épülő gyár is, amely a világ teljes szeparátorfólia-szükségletének tíz százalékát fedezi majd.

A cég 2020-ban állapodott meg a magyar kormánnyal a beruházásról, ami 13 milliárd forintnyi vissza nem térítendő állami támogatást is kapott. A Külgazdasági és Külügyminisztérium a 24.hu kérdésére a nyomozás esetleges magyarországi következményeiről nem nyilatkozott, de azt közölték, hogy nem lesznek fennakadások a debreceni építkezésben.

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón nem kívánta kommentálni az ügyet, mert mint mondta, még semmi konkrétat nem lehet tudni róla.

Három gyár is nyílik Debrecenben

Debrecenben ezen kívül még két másik akkumulátorgyártó is építkezik: a dél-koreai EcoPro az elektromos autók akkumulátoraihoz szükséges katódot fog előállítani, a kínai CATL pedig rekordberuházást tervez a város környékén.

Ez utóbbi keltette a legnagyobb feltűnést: úgy tűnik, hogy a debreceniek többsége elutasítja a gyárépítést, amivel a projekt ellenzői szerint több probléma is akad. Ezek közül a legsúlyosabb a gyártáshoz szükséges vízigény: ez Papp László polgármester szerint maximálisan napi 6242 köbméter lehet, ehhez képest a beruházásról készült biztonsági jelentésben 15500 köbméter/nap szerepel. Az anomáliák miatt a debreceni civilek január 9-én tartott lakossági fórumon is tiltakoztak.

A debreceni lesz a Semcorp első Kínán kívüli gyára, de a cég máshol is terjeszkedik: májusban jelentette be, hogy az ohiói Sidneyben is szeparátorfólia-gyárat építenek. A Külgazdasági és Külügyminisztérium a 24.hu kérdésére azt írta, hogy a debreceni beruházás gyors ütemben halad, és az idei év első felében már a próbaüzem megkezdésével lehet számolni. Azt, hogy az eset hogy érinti a cég amerikai beruházásait, még nem lehet tudni, mindenesetre az Epoch Times cikke szerint a házi őrizet hírére a Semcorp részvényei meredeken esni kezdtek.

