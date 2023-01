Térképreneszánsz: a fiatalabbak szívesen bogarásszák papíron az útvonalat

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

A milleniálok (Y-generáció) és a Z-generáció tagjai felélesztik a papírtérképek hagyományát. A korosztály képviselői ugyanis szívesen vásárolnak térképeket, amelyeket az utazásaik megtervezésére használnak GPS-ek és digitális térképalkalmazások helyett.

Meglepőnek tűnik, hogy a digitalizáción felnőtt generációk tagjai szívesen nyúlnak vissza a hagyományosnak mondható tájékozódási eszközökhöz. Azonban az értékesítésben dolgozók szerint nem csak az útvonalak keresése miatt választanak szívesen papírtérképeket a fiatalabbak. A Wall Street Journalnak nyilatkozók szerint a nyomtatott térképek inspirációként szolgálhatnak a felhasználóiknak ahhoz, hogy új tájakat és vidékeket fedezzenek fel akár a lakóhelyük közvetlen környezetében.

Ráadásul a mobilokkal ellentétben a papírtérképek nem merülnek le és nincs szükségük térerőre sem. Mégis, a digitális navigációs eszközök használata praktikus: a legrövidebb útvonalon részletesen végigvezet minket, nem véletlen tehát, hogy az amerikai autósok nagy része (93 százaléka) inkább GPS-navigációt használ vezetés közben.

A térképekre egészen más szemmel tekintenek a fiatalok. Ezek ugyanis új útvonalak felfedezésére, a táj és a környék jobb megismerésére inspirálnak, ráadásul a különböző kiadások akár művészeti alkotásként is felfoghatók. Másfajta gondolkodást igényel a papírtérképek használata, mint a Google Maps böngészése és út közben is egészen más dolgokra figyelnek, ha ilyeneket használnak. Utólag pedig eltehetik emlékbe vagy kifüggeszthetik őket, hiszen a legújabb térképek már sokszor inkább szépek, mint praktikusak.

A reneszánsz az értékesítésben is meglátszik. Nagy-Britanniában az egyedi igények szerint készített térképek értékesítése 2020-ban 144 százalékkal robbanásszerűen megugrott, a lelkesedés pedig 2021-ben is alig apadt. 2022-ben az AAA is több mint 120 százalékkal nagyobb példányszámmal dolgozott.

