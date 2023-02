Öt perc alatt felismeri a légúti vírusokat az Oxfordi Egyetemen kifejlesztett diagnosztikai teszt

facebook twitter tumblr linkedin

Az Oxfordi Egyetem kutatói kifejlesztették az első olyan diagnosztikai tesztet, amely mesterséges intelligencia segítségével öt percen belül képes azonosítani az ismert légúti vírusokat egyetlen, orrból vagy torokból vett minta alapján.

Az univerzális diagnosztikai teszttől azt remélik, hogy kiváltja a jelenlegi, egy-egy fertőzést kimutató gyorsteszteket, és pontos alternatívát nyújtanak az időigényes laborvizsgálatoknak.

Az egyetem fizikai tanszékének kutatói az ACS Nano című szaklapban megjelent tanulmányukban mutatták be, hogyan tudták jelentősen javítani a tesztek gyorsaságát, hatékonyságát és pontosságát a gépi tanulás vagy a számítógépes látás segítségével. A mesterséges intelligencia ráadásul nemcsak az egyes vírusfélék azonosítását, hanem a vírustörzsek megkülönböztetését is lehetővé teszi.

A kutatás során az egyetem oktatókórházából származó több mint 200 klinikai mintában először megjelölték az egyszálú DNS-vírusokat, majd a megjelölt mintákról fluoreszcens mikroszkóppal készítettek képeket. Ezeket aztán olyan gépi tanulási szoftverrel dolgozták fel, amit arra tanítottak be, hogy fluoreszcens címkék elemzésével felismerje az egyes vírusokat, amelyek minden esetben más formát öltenek – alakjuk, méretük és kémiai összetételük is eltérő.

Az eredmények azt mutatják, hogy a technológia képes a légúti vírusok különböző típusait, valamint azok törzseit is gyorsan, 97 százaléknál is nagyobb pontossággal azonosítani – többek között az influenzavírusokat, illetve a covidot okozó SARS-CoV-2 koronavírust is.

A kutatók 2021-ben alapították meg a Pictura Bio nevű vállalkozást, amely most a technológia licencelésén dolgozik. Mint elmondták, folyamatosan bővítik a modellek által felismert vírusok körét, valamint később más kórokozókra, például baktériumokra és gombákra is kiterjesztik a diagnosztikát, és légúti minták mellett vérben és vizeletben is használható lesz a teszt.

