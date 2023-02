Tudományos tény: Magyarországon a legszerelmesebbek a párok

facebook twitter tumblr linkedin

Piotr Sorokowski, a lengyelországi Wrocławi Egyetem munkatársa kutatócsoportjával világszerte 9474 romantikus kapcsolatban élő felnőttet kérdezett meg szerelemmel kapcsolatos élményeiről. Összesen hat kontinensen dolgoztak, a Scientific Reportsban megjelent kutatásuk eredményei szerint pedig a magyarországi párok a legszerelmesebbek.

A résztvevőknek összesen 45 állításról kellett eldönteniük, hogy mennyire értenek egyet azokkal, ezt egy 1-től 9-ig terjedő skálán jelölhették.

A legmagasabb átlagpontszámot a magyarországi válaszadók hozták, őket Malajzia, Portugália, az Egyesül Államok és Olaszország követi.

photo_camera Az eredmények szerint a párok Magyarországon a legszerelmesebbek. Fotó: Scientific Reports/Qubit

A sereghajtók Ausztria, Jordánia, Dél-Korea, Uganda és Pakisztán ebből a szempontból. De azt a New Scientist is kiemeli, hogy például az Egyesült Királyság nem is szerepel a listán.

A kutatás eredményei rávilágítanak, hogy a magasabb emberi fejlettségi index pozitívan befolyásolta a szerelmi pontszámot is: ez önmagában mégsem magyarázza Sorokowskiék eredményeit, ezen a listán ugyanis Magyarország csupán a 45. helyen áll.

Ugyanígy pozitívan hatott az eredményekre általában a nemi egyenlőség, és az is látszik az eredményekből, hogy a kollektivista kultúrákban szerelmesebbek a párok. Ezek azonban némiképp szintén ellentmondanak annak, hogy Magyarország milyen előkelő helyezést ért el a listán, ugyanis a nők és a nőjogok helyzete az országban nemzetközi viszonylatban sem kimagaslóan jó, stratégia helyett pedig inkább csak ideológiai szempontok mentén foglalkozik vele az ország vezetése.

