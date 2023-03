Annak, aki nincs kész a leszokásra, a sport és egy komplett program sem segít letenni a cigarettát

facebook twitter tumblr linkedin

Az Egyesült Királyságban a fizikai aktivitás ösztönzésével és személyes tanácsadással igyekeznek támogatni azokat, akik szeretnék mérsékelni a dohányzásukat vagy teljesen letennék a cigarettát. Egy, a koronavírus-járvány előtt végzett kísérlet viszont rávilágít: a módszer se nem hatékony, se nem olcsó, így új megoldást kell keresni a kitűzött célok eléréséhez.

A Plymouthi Egyetem által vezetett, a Nemzeti Egészségügyi és Ellátási Kutatóintézet által finanszírozott Trial of physical Activity and Reduction of Smoking (TARS) kutatáshoz négy városban – Plymouth, Nottingham, Oxford és London – vettek fel adatokat. Azt vizsgálták, hogy tényleg segít-e a dohányzásról való leszokásban az, ha több személyes támogatásban részesülnek azok, akik részt vesznek az ilyen, államilag támogatott programban, ami egyébként eredetileg a dohányzás mennyiségét hivatott csökkenteni.

Ehhez 915 dohányost vontak be a vizsgálatba. A csoport fele hetente akár nyolc támogató ülésen is részt vehetett (ezek célja a leszokás támogatása és a testedzésre való motiváció fokozása volt), a kontrollcsoport pedig nem kapott ilyen segítséget. Bár egy korábban végzett vizsgálat eredményei alapján úgy tűnt, a módszer hatásos, a mostani vizsgálatban csak rövid távon értek el valódi eredményeket vele.

Igaz, hogy a vizsgálatba bevont személyek tudták csökkenteni az elszívott cigaretták számát, leszokni mindössze 2 százalékuknak sikerült kilenc hónappal a kezdés után. (A kontrollcsoportban, ahol szintén kevesebb dohányzásra hajtó, de ehhez támogatást nem kapó személyek voltak, csupán 1 százalék volt ez az arány.)

A kutatók azonban a fizikai aktivitásban mutatkozó szerény különbségekre hivatkozva jelentették ki, hogy a program eredményessége megkérdőjelezhető. Igaz, hogy azok, akik részt vettek a tanácsadásokon, hetente többet sportoltak, ez viszont nem bizonyult tartós eredménynek és nem járult hozzá ahhoz, hogy az érintettek letegyék a cigarettát. Összevetve pedig a program költségével (a kiegészítő személyes támogatás 240 fontba kerül), egyáltalán nem tekinthető hatékonynak.

Ezért a vizsgálatot végző kutatók szerint a program nem elég az életminőség szignifikáns javításához, ahhoz pedig végképp nem, hogy Anglia 2030-ra dohányfüstmentessé váljon. Ehhez a szakértők szerint olyan intézkedésekre van szükség, mint az adók vagy a vásárlási korhatár emelése.

