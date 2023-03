A háború és az aszály miatt hiánycikk a nőnapi mimóza Olaszországban

facebook twitter tumblr linkedin

Olaszországban állítólag Teresa Mattei egykori partizán és politikus vezette be, hogy nőnap (La Festa della Donna) alkalmából a férfiak sárga mimózával ajándékozzák meg a nőket. Mattei állítólag azért javasolta éppen ezt a virágot, mert „szép, szerény virág, és mindenütt megtalálható vidéken”.

Az, hogy mindenütt megterem, két szempontból is fontos volt Matteinek: egyrészt jelképértékűnek érezte, hogy a mimóza még mostoha körülmények között is virágzik, másrészt pedig úgy gondolta, hogy az egyenlőséget is szimbolizálja, ha egy hasonlóan széles körben elterjedt virágot választ.

Nincs, drága és lopják is

Ez bizonyára így volt a negyvenes években, idén azonban máshogy alakult a helyzet: kevés a mimóza az országban, és ami van, az is drága.

A termelők szerint a kevés csapadék miatt az idei mimózatermés a harmadával csökkent a tavalyihoz képest, a meleg miatt pedig hamarabb kellett betakarítani a növényeket, ezért több időt kellett hűtőházban tölteniük. Az olasz agrárminisztérium szerint a tavalyi után újabb katasztrofális év várhat a mezőgazdaságra, ami persze nem csak a mimózabizniszt érinti majd.

photo_camera Mimózabetakarítás Seborgában Fotó: MARCO BERTORELLO/AFP

Az olasz mezőgazdasági minisztérium szerint viszont a háború miatt a hűtőházak rezsije is megemelkedett, ezért az árusok is többet kérnek egy-egy csokor mimózáért, mint korábban. A csokor ára a húsz eurót is elérheti, ezért azok az olaszok, akiknek nem jutott virág, vagy épp nincs rá pénzük, inkább lopják a virágot.

Az olasz agráregyesületek szövetsége, a Coldiretti szerint az emberek nem csak magánhasználatra lopnak: a szövetség arra is felhívta a figyelmet, hogy egyre több mimóza tűnik fel a feketepiacon, és arra kérte az olasz férfiakat, hogy ne vegyenek feketén sárga virágot, mert ezzel csak rontanak a termelők helyzetén.

