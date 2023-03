A ChatGPT mentette meg a súlyos vérszegénységgel küzdő kutya, Sassy életét

facebook twitter tumblr linkedin

„A GPT4 megmentette a kutyám életét” – ezzel indítja tanulságos történetét az a Cooper nevű Twitter-felhasználó, akinek ugyan csak alig több mint 600 követője van (gyaníthatóan közülük is többen a sztori után követték be) a platformon, a kutyás történetet már több mint 26 ezren lájkolták, és közel 6000-en osztották meg.

A március 25-én közzétett threadben leírja, hogy miután a Sassy névre hallgató kutyáját valamilyen kullancs által terjesztett betegséggel diagnosztizálták, az állatorvos kezelésére jól reagált, és a súlyos vérszegénység ellenére javulni kezdett az állapota. Néhány nappal később azonban Cooper észrevette, hogy a kutya ínye kifehéredett, és amikor az állatorvos újra megvizsgálta Sassyt, kiderült, hogy a vérszegénysége még súlyosabb, mint a betegség első napján.

Miután az állatorvos további vizsgálatokkal kizárta a kullancsok által terjesztett betegségekkel társított egyéb fertőzéseket, tanácstalanul állt a probléma előtt, és annyit tudott javasolni Sassy gazdájának, hogy várjon, és figyelje, mi történik. Miközben másik állatorvos után nézett, Coopernek eszébe jutott, hogy az orvosi diagnosztika a mesterséges intelligencia (AI) és a nagy nyelvi modellek (mint pl. a GPT-4) egyik nagy ígérete, ezért a ChatGPT-hez fordult segítségért – részletesen leírta a tüneteket, valamint a a vérvizsgálat eredményeit is betáplálta.

A szokásos mentegetőzés („Nem vagyok állatorvos, de...”) utáni válaszából kiderült, hogy a GPT-4-gyel felturbózott ChatGPT Plus nagyon is jól látja az összefüggéseket: gyakorlatilag ugyanarra az eredményre jutott néhány másodperc alatt, mint amire az állatorvos. Sőt, a végén megemlítette, hogy a vérszegénységhez más háttérproblémák is hozzájárulhatnak.

Cooper kérésére a ChatGPT listát készített ezekből, és a felsoroltak közül rögtön ki lehetett húzni azokat (belső vérzés, társfertőzések), amiket az állatorvosi vizsgálatok már korábban kizártak – egyetlen opció maradt: az immunmediált hemolitikus anémia (IMHA). Így mire a második állatorvoshoz értek, már fel lehetett vetni egy lehetséges diagnózist, a célzott vizsgálatok során pedig kiderült, hogy a ChatGPT-nek igaza volt, IMHA-ról van szó. A kezelést azonnal megkezdték, és ennek köszönhetően a posztolás idejére már szinte teljesen felépült Sassy.

Az eredetileg diagnosztizált babézia az egyik legelterjedtebb kullancsfertőzés, aminek gyakori szövődménye az IMHA, különösen Sassy fajtájánál.

Cooper szerint a nem fizetős ChatGPT által használt nyelvi modell, a GPT-3.5 nem tudta felállítani a megfelelő diagnózist, csak a nemrég kiadott, a ChatGPT Plusba és a Bing chatbotjába már beépített GPT-4.

A szakemberek egyelőre arra figyelmeztetnek, hogy bár az orvosi diagnosztikában látványosan jobban teljesít a ChatGPT, mint a korábbi tünetellenőrző oldalak, egyelőre csak egy x-edik eszközként lehet tekinteni az AI-ra. Cooper és Sassy története viszont azt bizonyítja, hogy ez az x-edik eszköz is lehet életmentő, ráadásul a GPT-3.5 és a GPT-4 képességei közötti különbségekkel rámutat a nyelvi modellek villámgyors javulásában rejlő lehetőségekre is.