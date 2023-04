Találtak egy eddig ismeretlen fejezetet a Bibliában

facebook twitter tumblr linkedin

Az evangéliumok ószír fordítását eddig két ismert és fennmaradt kötet tartalmazta, most viszont egy új vizsgálati eljárással találtak egy olyan könyvet is, amelyben egy ószír nyelven írt töredékszöveg is olvasható, írja az Independent.

Az elveszettnek hitt rejtett fejezet kb. 1500 éves lehet és 3 réteg további szöveg alatt bukkantak rá a kutatók. Máté evangéliuma 12. fejezetének értelmezése lehet, ebből is következtetnek arra, hogy az ószír fordítás részeként maradt fenn a szöveg.

photo_camera A Biblia egyszerű, ószír fordítása a Pesitta Fotó: Wikimedia Commons

A tanulmány szerzői úgy vélik, a szöveg legkésőbb a 6. században keletkezhetett. Ezt igazolja az is, hogy sokáig a régióban nem állt rendelkezésre elég pergamen, így gyakran folyamodtak ahhoz, hogy újrahasznosítsák, a már teleírt lapokat.

A szövegtöredék információt szolgáltat továbbá arról is, hogy milyen eltérések lehetnek az eredeti bibliai szövegek egy-egy fordítása között.

