Minden 20. cukorbetegség a koronavírus-járványhoz köthető egy friss kutatás szerint

Egy friss kutatás világít rá arra, hogy valóban összefüggés lehet a koronavírus-fertőzés és a cukorbetegség kialakulása között. A JAMA Network Open tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint ugyanis felnőtteknél a vírusfertőzés megemeli a diabétesz kialakulásának esélyeit, elsősorban férfiaknál. Ennek hátterében a vírusfertőzés hasnyálmirigyműködésre gyakorolt hatásai állhatnak.

Néhány korábbi kutatás is utalt már erre a lehetséges kapcsolatra, azonban, ahogy arról a Guardian is beszámol, ezek meglehetősen kismintás és speciális populációkat vizsgáló tanulmányok voltak. Épp ezért bír nagy jelentőséggel az a kanadai kutatás, amelyet több mint 600 ezer személy adatai alapján végeztek.

A Brit Columbiai Egyetem kutatói a a kanadai Covid-19 Kohort felmérés adatait vették alapul, és azt vizsgálták, hogy a súlyos betegségen átesett személyeknél kialakult-e később, a koronavírus okozta megbetegedések tüneteinek megszűnése után hetekkel vagy hónapokkal, cukorbetegség.

Szignifikáns eredményeket a felnőtt férfi lakosság esetén kaptak, az adatok alapján pedig úgy fest, minden 20. új diabéteszes eset a járványnak köszönhető. Minél súlyosabb volt a betegség lefolyása, annál nagyobb eséllyel alakult ki cukorbetegség a személyeknél és a szakemberek azt sem zárják ki, hogy hasonló összefüggés lehet a gyermekeknél is. Ám míg felnőtteknél a kettes típusú diabétesz kialakulása a jellemzőbb, addig gyerekkorban inkább az egyes típusú cukorbetegség fordulhat elő.

A Guardiannek nyilatkozó orvosok szerint az eredmények mindenképpen felhívják a figyelmet a diagnosztizált cukorbetegek számának növekedésére, ami az egyébként is túlterhelt egészségügyi rendszerekben további nehézségeket okozhat. A szakértők úgy látják, hogy enyhébb esetben az életmódváltás szerepét szükséges hangsúlyozni, ami a kettes típusú cukorbetegség kezelésében akár a gyógyszereket is kiválthatja, illetve a megelőzésben is óriási szerepe van.

