Aki felkapcsolt lámpa vagy tévé mellett alszik el, annak könnyen rámehet az egészsége

Már a mérsékelt világításnak való kitettség is károsíthatja a szív- és érrendszeri funkciókat az éjszakai alvás során, másnap reggelre pedig az inzulinrezisztenciát is növeli, ha valamilyen fény mellett alszik az ember – derül ki az amerikai Illinois állambeli Northwestern Egyetem orvoskutatóinak új tanulmányából.

Ahogy a kutatást vezető Phyllis Zee, a Northwestern alvásgyógyászati szakértője elmondta: „A tanulmány eredményei azt mutatják, hogy már egyetlen olyan éjszaka, amikor alvás közben mérsékelt világításnak vagyunk kitéve a szobában, ronthatja a glükóz- és a szív- és érrendszeri szabályozást, amelyek a szívbetegségek, a cukorbetegség és a metabolikus szindróma kockázati tényezői.”

Azt eddig is lehetett tudni, hogy a napközbeni fénynek való kitettség a szimpatikus idegrendszer aktiválásával növeli a pulzusszámot, ami a szívet nagyobb sebességre kapcsolja, és fokozza az éberséget, hogy a szervezet rendesen funkcionálni tudjon nappal. A friss kutatás eredményei azonban arra utalnak, hogy hasonló hatása lehet annak is, ha az éjszakai alvás során éri fény az embert: kimutatták, hogy a szívverés már mérsékelten megvilágított szobában is megemelkedik, ugyanis ilyenkor a vegetatív idegrendszer aktiválódik.

Azoknál, akik világos szobában aludtak, másnap reggel inzulinrezisztenciát is észleltek. Ez azt jelenti, hogy a máj, az izmok és a zsírszövetek érzéketlenné válnak az inzulinnal szemben, és nem tudják a vérben található glükózt energiává alakítani. Ennek ellensúlyozására a hasnyálmirigy több inzulint kezd előállítani, és idővel megemelkedik a vércukorszint.

A kutatók szerint a mesterséges fénynek való kitettség az éjszakai alvás közben elég gyakori, akár beltéri fényforrásokról van szó, akár – főként nagyvárosokban – a kívülről beszivárgó fényekről. „Az emberek jelentős része, akár 40 százaléka úgy alszik, hogy ég az éjjeli lámpa, a hálószobában fel van kapcsolva a villany vagy megy a televízió” – írják.

A vizsgálatban résztvevőknél egy éjszaka alatt vizsgálták a mérsékelt (100 lux) és a gyenge fény (3 lux) melletti alvás hatásait. Mint kiderült, a mérsékelt fény hatására a szervezet magasabb készültségi állapotba kapcsol, úgynevezett szimpatikus aktiváció megy vége. Ebben az állapotban nőni kezd a pulzusszám, a szív összehúzódási ereje, valamint az a sebesség is, amellyel eljut az erekbe az oxigéndús véráramlás.

A kutatók azt javasolják, hogy ha biztonsági okokból mindenképp szükség van valamilyen világításra, akkor valamilyen halvány fényforrást válasszunk, lehetőleg a padlóhoz minél közelebb helyezve. Érdemes sárga, narancs vagy vöröses színű fényekkel világítani éjjel, ezek ugyanis kevésbé stimulálják az agyat – a kék vagy fehér fény ilyen szempontból a legrosszabb választás. Ahol túl sok kültéri fény szivárog be a lakásba, ott érdemes sötétítő függönyökkel vagy rolóval tenni az állandó fényforrás ellen, esetleg szemmaszkot viselni alvás közben.