Bejelentette a globális koronavírus-járvány végét a WHO

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet főtitkára pénteken genfi sajtótájékoztatóján bejelentette, a COVID-19 már nem jelent globális egészségügyi vészhelyzetet, és eljött az ideje, hogy az egyes országok veszélyhelyzet helyett olyan betegségként kezeljék a koronavírust, amelyik hosszú távon velünk marad.

A döntést a független szakértőkből álló, COVID-19 vészhelyzeti bizottság csütörtöki ülése előzte meg, ennek tagjai javasolták a főtitkárnak a globális egészségügyi vészhelyzet megszüntetését.

A WHO több mint három évvel ezelőtt, 2020. március 11-én nyilvánította globális járvánnyá a SARS-CoV-2 koronavírus okozta megbetegedéseket, illetve 2020. január 30. óta aggodalomra okot adó nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetként tartotta számon. A szervezet becslései szerint világszerte mintegy 20 millióan vesztették életüket a pandémiában.

A főtitkár szerint a covid megváltoztatta világunkat és minket is. „Ha visszatérnénk ahhoz, ahogy a COVID-19 előtt éltünk, hibát követnénk el, mert nem vonnánk le a tanulságokat és cserben hagynánk a jövő generációkat” – mondta. Azt is hozzátette, hogy ezzel még magának a pandémiának nincs vége, ezzel a globális vészhelyzet fejeződik be.

A WHO bejelentése csak néhány nappal előzi meg az Egyesült Államok hetek óta várt döntését arról, hogy az országban megszűnjön a koronavírusjárvány miatt bevezetett közegészségügyi vészhelyzet. A bejelentés május 11-én várható.

A koronavírus-járvány kezdetei óta világszerte több mint 759 millió esetet regisztráltak. A 2020 decemberétől megjelent koronavírus elleni vakcinákból több mint 5,55 milliárd ember kapta meg legalább az első oltását, ez a világ népességének mintegy 72,4 százaléka. Magyarországon összesen több mint 48 ezer ember életét követelte a COVID-19 vírusfertőzés miatt kialakult megbetegedés, több mint 2,1 millió esetet regisztráltak, és a fertőzés egy évvel rövidítette meg az emberek életét.





