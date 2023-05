A szúnyogok ellen a szappan sem segít

facebook twitter tumblr linkedin

Egy, az iScience szaklapban publikált friss tanulmány szerint mégsem olyan jó ötlet erős illatú tusfürdőket használni a szúnyogszezonban a saját természetes szagok elnyomására. Azok ugyanis túlnyomórészt virágok illatára emlékeztetnek, a vérszívók pedig általában nektárból pótolják cukorbevitelüket. Így a virágillat ugyanúgy vonzó lehet számukra, mint az emberek bőrének illata.

Az egyébként, hogy egy-egy személy mennyire vonzza a szúnyogokat, meglehetősen eltérő, ennek okai pedig összefüggenek azzal, hogy milyen a bőrük illata vagy éppenséggel milyen tusfürdővel mosakodnak. Így van, aki valódi szúnyogmágnes, mások pedig csípések nélkül vészelnek át egy-egy nyári éjszakát.

A Guardianen szemlézett kutatásban 4 önkéntest kértek fel, akik különböző tusfürdőket próbáltak ki, majd az azután viselt ruhadarabjaikat le kellett adniuk a kutatás vezetőinek. Erre azért volt szükség, mert nem közvetlenül a kísérleti személyeket tették ki a szúnyogcsípéseknek, csupán azt vizsgálták, hogy melyik szövetre szállnak le szívesebben az elsősorban vérrel táplálkozó nőstény szúnyogok.

A kutatás eredményeképp azt találták, hogy a Dove, a Dial és a Simple Truth tusfürdők és szappanok használóit a szúnyogok jobban szerethetik, viszont a Native kevésbé kedvelt a vérszívók körében.

photo_camera A kísérleteket az egyiptomi csípőszúnyog (Ae. aegypti) nőstényeivel végezték Fotó: Photographer: James Gathany

Ennek oka pedig abban keresendő, hogy utóbbi kókuszolajat is tartalmaz, ami köztudottan taszítja a szúnyogokat. Ezt a kismintás amerikai kutatás is megerősítette, igaz, a vizsgálat kizárt egy további fontos tényezőt, mégpedig azt, hogy az emberek légzése (a kilélegzett levegő szaga) is befolyásolhatja a szúnyogok választását. A kísérlet eredményeinek alkalmazását tovább szűkíti, hogy egyelőre csak egy szúnyogfajjal végeztek vizsgálatokat, az egyiptomi csípőszúnyogok (Ae. aegypti) viselkedését pedig a kutatók szerint is befolyásolhatta, hogy hosszú idő óta ki van téve a faj a különböző illatanyagoknak.

