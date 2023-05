Több száz milliónyi lakható bolygó lehet a Tejútrendszerben

facebook twitter tumblr linkedin

A vörös törpék körül keringő bolygók kétharmada olyan árapály-hatásnak van kitéve, hogy ez lehetetlenné tesz rajtuk mindenfajta életet, ez viszont azt is jelenti, hogy az egyharmadukon van rá esély, hogy folyékony víz maradhasson meg – ezzel együtt pedig elképzelhető, hogy élet is kialakulhat rajtuk.

A Floridai Egyetem egy friss kutatásában 150, vörös törpék körül keringő bolygó pályáját vizsgálták. Sheila Sagear szerint nem ez volt az utolsó eset: a kutatás eredményeit rögzítő tanulmány tásszerzője szerint az elkövetkezendő tíz év exobolygókutatásában a mostani eredmények úttörő jelentőségűnek számítanak majd.

A minta ugyan kicsi, de a Tejútrendszerben elképesztő mennyiségű vörös törpe, és még több körülöttük keringő bolygó található, így Sagear és a tanulmány vezető szerzője, Sarah Ballard szerint összesen több száz milliónyi olyan bolygóról lehet szó, amelyen folyékony halmazállapotú víz lehet.

Világok sokasága

A kutatók szerint ilyen exobolygókat leginkább azoknál a vörös törpéknél lehet megfigyelni, ahol több bolygó is kering a napja körül, azokban az esetekben, amikor csak egy bolygóról van szó, nagyobb az esély rá, hogy az égitest pályája lehetetlenné teszi a folyékony víz jelenlétét. Azokban az esetekben, amikor a bolygóra túl nagy gravitációs erő hat, a bolygó ennek megfelelően szűkül és tágul, ezzel együtt pedig melegszik és hűl is, megfelelő pálya esetén viszont ezek a mozgások nem olyan extrémek, hogy elvesszen velük a potenciálisan ott található víz is.

Ha viszont a bolygó megfelelően közel helyezkedik el a vörös törpéhez, és a pályája sem ír le ilyen kilengéseket, már egészen más a helyzet. A Naprendszer Napjához hasonló csillag kevés található az ismert univerzumban, de ha Ballardék számításai helyesek, nem is kell ilyen kivételezett helyzetben lennie egy bolygónak ahhoz, hogy alkalmas legyen az életre.

A kutatók a Gaia és a Kepler teleszkópok felvételei alapján vizsgálták az exobolygók pályáját és a napjuktól való távolságát. Ballard szerint a Gaia adatai kellettek ahhoz, hogy elvégezzék a kalkulációkat: az eddigi adatokból a távolságot még nem lehetett megállapítani. Ha a 150 exobolygóból 50 alkalmasnak tűnik arra, hogy folyékony víz legyen rajta, ez azt is jelenti, hogy összesen több száz milliónyi hasonló bolygó lehet a Tejútrendszerben – hogy pontosan melyikre is érdemes majd figyelni a jövőben, azt további kutatások döntik majd el.

