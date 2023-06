Először sikerült napenergiát továbbítani az űrből a Földre

facebook twitter tumblr linkedin

„A legjobb tudomásunk szerint még soha senki nem demonstrálta a vezeték nélküli energiaátalakítást az űrben, még drága, merev szerkezetekkel sem. Mi rugalmas, könnyű szerkezetekkel és saját chipjeinkkel valósítottuk ezt meg elsőként” – mondta Ali Hajimiri, a Kaliforniai Műszaki Egyetem (Caltech) villamosmérnöke és a Space Solar Power Project (SSPP) nevű kezdeményezés társigazgatója az eredményt bemutató közleményben.

Még januárban állították alacsony Föld körüli pályára az SSPD–1 nevű prototípust, amely a Vigoride űrvontatóra csatlakozva képes volt begyűjteni a napfényt, átalakítani elektromos árammá, majd a Caltech pasadenai kampuszának tetején elhelyezett mikrohullámú vevőkészülékbe sugározni azt.

A technológia, amelynek alapjait még 1968-ban fektette le a NASA űrmérnöke, Peter Glaser, régóta a tudomány egyik szent gráljának számít. Bár mai formájában még drága a megvalósítása, az űrbeli áramtermelés a potenciálisan korlátlan megújuló energia ígéretét hordozza magában, mivel a Földdel ellentétben a világűrben napszaktól függően be lehet gyűjteni a napfényt. A felhőtakaró ráadásul az energia Földre sugárzásában sem jelentene akadályt, az eszköz által használt mikrohullámok ugyanis áthatolnak rajta.

photo_camera Az eszköz belülről Fotó: Caltech

Hasonló tervekkel tele a padlás: a brit kormány tavaly egy olyan javaslatot vett fontolóra, amely állami és magáncégek együttműködésében építeni gigantikus naperőművet az űrben, Kína pedig a Mennyei Palota nevű űrállomásán tesztelné saját űrnaperőmű-projektjét. Japán 2025-ben tesztelné először a saját demonstrátorát, majd 2030-tól élesben is bevetné az energiamixébe, de az Európai Űrügynökség (ESA) SOLARIS kezdeményezése is halad, az ESA idén áprilisban jelentette be, hogy két céggel is leszerződött a technológia megvalósíthatóságának kutatására.

photo_camera A vevőkészülék a Caltech-kampusz egyik épületének tetején Fotó: Caltech

„Ahogy az internet demokratizálta az információhoz való hozzáférést, úgy reméljük, hogy a vezeték nélküli energiaátvitel demokratizálja majd az energiához való hozzáférést” – mondta Hajimiri, aki szerint a technológia legnagyobb erénye, hogy nem lesz szükség földi infrastruktúrára ahhoz, hogy valahova áramot továbbítsunk. „Akár távoli régiókba és háború vagy természeti katasztrófa sújtotta területekre is küldhetünk energiát” – mondta.

