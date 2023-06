Már a partig követik a mozgásképtelenné tett vitorlásokat a Gibraltári-szorosban randalírozó kardszárnyú delfinek

facebook twitter tumblr linkedin

Ahogy a Qubiten korábban megírtuk, a hajókkal szembeni első támadásokat még 2020-ban figyelték meg az Atlanti-óceánt és a Földközi tengert elválasztó Gibraltári-szorosban, ahol az orka vagy gyilkos bálna néven is emlegetett kardszárnyú delfinek (Orcinus orca) egy alpopulációja él.

Az Ibériai-félsziget környékén a kardszárnyú delfineket vizsgáló GT Atlantic Orca kollaboráció 2020 júliusa óta 744 ilyen találkozást jegyzett fel, ezek közül 505 esetben a tengeri emlősök és a hajók fizikailag is érintkeztek – írja a Live Science. Eddig minden ötödik interakcióban tették az orkák kormányozhatatlanná a vitorlásokat, háromszor pedig olyan súlyos volt a sérülés, hogy a megtámadott hajót csak a gyors mentés mentette meg a hullámsírtól. Az ilyen interakciók eddig azzal zárultak, hogy az orkák elunták a randalírozást miután tönkre tették a hajók kormánylapátját. A legutóbbi, május 24-én éjjel történt támadás során azonban az orkafalka még a hajó megrongálása után is folytatta az akciót.

A Live Science idézi az utoljára megtámadott Mustique nevű vitorlás mancsaftjának egyik tagját is. A tapasztalt tengeri vitorlázó hírében álló April Boyes elmondta, hogy a legénység először helyi idő szerint este fél tíz körül vette észre az orkákat, amikor a Gibraltári-szoroson áthajóztak. „Nem kellett sok idő, hogy elkezdjék ütni a kormánylapátunkat, és ennek ereje hevesen megpörgette a kormányt, és érezni lehetett a rezgést a fedélzeten keresztül”. Miután a delfinbanda sikeresen eltörte a kormánylapátot, az állatok 20 percre távoztak, de aztán visszatértek és immár a hajtótestet kezdték támadni. Egy órányi ostrom után a tengervíz be is tört a hajóba. A legénység ekkor már riasztotta a spanyol parti őrséget, amely bevontatta a sérült járművet Barbate kikötőjébe. Boyes szerint a legfélelmetesebb az volt, hogy a kardszárnyúak egész addig nem tágítottak, amíg a Mustique partot nem ért.



photo_camera Az egyik korábbi áldozat törött kormánylapátja Barbate kikötőjében 2023. május 21-én Fotó: JORGE GUERRERO/AFP

A GT Atlantic Orca kollaboráció, korábban a Qubitnek nyilatkozó szakértői a Live Science-nek nem kívánták kommentálni, hogy az új viselkedés, a megrongált hajó követése az orkák stratégiájának megváltozását jelenti-e. „A hajósok nem küldenek nekünk jelentéseket az interakciókról, részletes információk híján nem tudunk választ adni erre az esetre” – válaszolt a lapnak e-mailben Alfredo López Fernandez, a portugáliai Aveiro Egyetem biológusa.



photo_camera Egy katamarán és egy egytestű az orkák eddig áldozatai közül a Cadiz közelében fekvő Barbate kikötőjében Fotó: JORGE GUERRERO/AFP

Arra eddig semmi nem utalt, hogy a delfinek embereket akarnának megtámadni, és globálisan egyetlen olyan eset sem ismert, amikor orkák a természetben bárkit halálosan megsebesítettek volna.

Portugál és spanyol kutatók tavaly a Marine Mammal Science folyóiratban közölt tanulmányukban tekintették át az incidenseket a róluk összegyűjtött adatok alapján. A kutatók eredményei megerősítik, hogy a hajókkal történő találkozásokban közös elem a hajótest vagy a kormánylapát megérintése, és miután megállítják őket, az állatok idővel elveszítik a hajó iránti érdeklődésüket, és tovább állnak. A tengerbiológusok szerint ugyanakkor ha a jelenség folytatódik, az komoly problémát okozhat a hajósok biztonsága és az alpopuláció védelme szempontjából is.

