Találtak egy új bogárfajt Japánban

Furcsa, tüskés bogarat fedeztek fel Japánban, írja a New Scientist. Az új bogárfaj a szubtrópusi szigeteken él, jellemző rá, hogy vállán sárgás sáv található és testét, illetve lábait hosszú, szőrszerű pikkelyek fedik. Törzse meglehetősen egyedi alakú.

A Rjúkjú-szigeteken 2015 óta vannak csapdák, amelyek az ott élő rovarok tanulmányozását támogatták. Az új bogárfajt viszont csak most sikerült befogni.

Az egyedi alakú bogár a több mint 180 fajt számláló Acicnemis nemzetségbe tartozik és az Acicnemis ryukyuana nevet kapta. Mindössze néhány milliméteres teste olyan eltéréseket mutat, ami miatt meg kell különböztetni a nemzetségbe tartozó többi fajtól.

photo_camera Az Acicnemis ryukyuana pár milliméteres teste szőrszerű pikkelyekkel borított és jellegzetes sárga színű a háta. Fotó: OIST

A kutatók úgy vélik, nem véletlen, hogy eddig ilyen keveset fogtak be ebből az apró bogárból, valószínűleg a természetben is csak ritkán fordul elő. Arra következtetnek továbbá, hogy az Acicnemis ryukyuana a szigeteken őshonos, és fontosnak tartanák azt is, hogy a fajt védetté nyilvánítsák.

