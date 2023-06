Emberevő neandervölgyiekre bukkantak Spanyolországban

facebook twitter tumblr linkedin

A Coves del Toll de Moià egy gazdag paleontológai lelőhelynek számító barlangrendszer Spanyolország Barcelona tartományában, Moià és Tona települések között. A korábbi ásatások során számos késő- és középső-pleisztocénből származó állati maradvány került elő innen, például barlangi medvék (Ursus spelaeus) és hiénák (Crocuta crocuta spelaea), továbbá vadlovak (Equus ferus), gímszarvasok (Cervus elaphus) és őstulkok (Bos primigenius) csontjai.

A Heritage Daily szerint a lelőhelyről most olyan maradványok kerültek elő, amelyek egyértelműen bizonyítják az 52 ezer évvel ezelőtt ezen a vidéken élt neandervölgyi emberek (Homo neanderthalensis) kannibalizmusát. A katalán Emberi Paleoökológiai és Társadalmi Evolúció Intézet (IPHES) közleményében bemutatott vizsgálat során a kutatók kimutatták egy fiatal fiú maradványairól, hogy az azokon látható sérülések nem vadállatoktól, hanem emberektől származnak.

photo_camera Feltárás a spanyolországi Coves del Toll de Moià lelőhelyen Fotó: Florent Rivals /ICREA /IPHES-CERCA

Az ifjú neandervölgyit nem csupán megölték, hanem húsát feldolgozva, halála után el is fogyasztották embertársai, feltételezhetően rokonságának tagjai. A koponya- és kulcscsontmaradványokon látható nyomok arról is árulkodnak, hogy az áldozat csontjait társai feltörték, hogy a tápláló csontvelőhöz is hozzá férjenek.

