Káprázatos felvételt készített a James Webb Űrteleszkóp az eddig azonosított legtávolabbi szupermasszív fekete lyukról

facebook twitter tumblr linkedin

Sikerült azonosítani és megörökíteni a máig ismert legtávolabbi aktív fekete lyukat a James Webb Űrteleszkóp segítségével, számolt be róla a NASA. A CEERS 1019 galaxis már az ősrobbanás után 570 millió évvel létrejöhetett, a benne található fekete lyuk pedig abban különleges, hogy tömege elmarad a hasonló korú fekete lyukak tömegétől.

Az űrteleszkóp további 11 olyan galaxist azonosított, amik a világegyetem 470 és 675 millió éves kora között keletkeztek. A márciusi felfedezésről mostanra készült olyan kép, amin kivehetők a galaxisok.

photo_camera A James Webb Űrteleszkóp által készített képekből összeállított felvételen a középponttól jobbra egy sor fényes spirálgalaxis látható, amelyek mintha egymásba csavarodnának. Fotó: NASA, ESA, CSA, Steve Finkelstein (UT Austin), Micaela Bagley (UT Austin), Rebecca Larson (UT Austin)

A CEERS 1019 nemcsak arról nevezetes, hogy milyen régen született, hanem arról is, hogy viszonylag kicsi tömegű fekete lyukkal rendelkezik. Annak ellenére ugyanis, hogy milyen ősi galaxisról van szó, a fekete lyuk tömege kb. 9 millió naptömegű, ami az ilyen idős galaxisok esetén szokatlan.

A korai világegyetem fekete lyukainak tömege jellemzően a nap tömegének 1 milliószorosát is eléri, észlelésük pedig eddig is könnyebb volt, mivel sokkal fényesebbek az alacsonyabb tömegűeknél. A James Webbel viszont most lehetőség nyílt a nagyon távoli, de kisebb tömegű fekete lyukak és ősi galaxisok megismerésére is. Ezeknek a létezését ugyanis eddig ilyen látványos bizonyítékok nem támasztották alá.

Az űrteleszkóppal gyűjtött adatok elemzése még folyik, de a munka vezetője, Rebecca Larson, az austini Texasi Egyetem munkatársa szerint a távoli galaxis sok szempontból hasonlít a sajátunkra és a közeli galaxisok fekete lyukaira is. A rendelkezésre álló adatok alapján pedig nemcsak a fekete lyuk és a galaxis kibocsátásait tudták elkülöníteni, hanem már azt is pontosan meg tudják különböztetni, hogy mennyi gázt nyel el a fekete lyuk és milyen ütemben keletkeznek benne a csillagok.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: