Kincsekkel teli királyi sírokat találtak Cipruson

Páratlan gazdagságú sírokat tártak fel Cipruson, a Hala Sultan Tekke közelében. A négy méterszer öt méteres sírboltokban az ásatást vezető régész, Peter Fischer szerint valószínűleg egy királyi család tagjai nyugodhattak, igaz, a göteburgi egyetem professzora azt is hozzátette, hogy pontos adataink nincsenek az időszámításunk előtt 1500 és 1300 közötti Ciprus államformájáról.

photo_camera A csontvázak és a melléjük temetett tárgyak épségben maradtak Fotó: P. M. Fischer

A sírokat a régészek magnetométerrel találták meg. A kutatást azután kezdték meg, hogy egy közeli földről cserépdarabok kerültek elő, a műszerrel pedig kimutatták, hogy a felszín alatt 2 méterrel két nagyobb üreg található. A sírkamrákat egy-egy keskeny járaton keresztül lehetett megközelíteni, a bennük található kincsek pedig nem csak Cipruson, hanem az egész mediterráneumban különösen gazdagnak számítanak.

Kincsek a világ minden tájáról

A sírkamrákban több csontvázat is találtak. Egy nőt cserépedényekkel, ékszerekkel és egy bronztükörrel temettek el, a mellette fekvő egy év körüli gyerek mellé pedig egy kerámiából készült játékot helyeztek. Az eltemetetteken díszes diadémokat is találtak, ezt nőkkel és férfiakkal is temették, az ékszerek pedig valószínűleg Egyiptomban készültek a 18. dinasztia, valószínűleg Nofertiti uralkodása idején.

photo_camera Bikafejes díszítés a diadémon Fotó: P. M. Fischer

A diadémok díszítései bikákat, oroszlánokat, gazellákat és virágokat ábrázolnak, és a régészek szerint kiváló minőségben készültek. A sírba temetett edények a mai Törökország, Görögország, Szíria, Palesztina és Egyiptom területéről származnak. A sírokból bronzfegyverek is előkerültek, valamint egy hematitból készült, aranyba foglalt pecsétnyomó is. A kincsek fele külföldről származott, a kamrában az előbb felsoroltak mellett a baltikumban készült borostyántárgyak is voltak.

photo_camera Mükénéi edény Fotó: P. M. Fischer

Annak ellenére, hogy Fischer és társai már több sírt feltártak a környéken, ez a leletanyag páratlanul gazdagnak számít. Fischer és társai a korábbi ásatások során a mai Indiából és Afganisztánból származó ékszereket is találtak.

