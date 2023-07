Cenzúrázni akarják a Netflixet Indiában

facebook twitter tumblr linkedin

Az indiai távközlési minisztérium szerint számos panasz érkezett hozzájuk a Netflix, a Disney és a többi streamingszolgáltató miatt: a nézők, a parlamenti képviselők és több civil szervezet is úgy tartja, hogy ezek nyakló nélkül terjesztik az obszcenitást és az erőszakos tartalmakat, ennek pedig mihamarabb véget kell vetni.

A Reuters információi szerint a streamingszolgáltatók és a minisztérium képviselői június 20-án tárgyaltak a cenzúra bevezetéséről, de nem jutottak egyezségre. A lépés egyébként nem lenne példa nélküli: az országban a mozifilmeket csak a minisztérium jóváhagyásával lehet műsorra tűzni, ez a rendelkezés azonban a streaminget mindeddig nem érintette.

A filmek mellett Indiában állami jóváhagyás szükséges a nyomtatott sajtó megjelenéséhez, de még a színdarabok bemutatásához is. A streaming mellett eddig a cenzúra alól mentesült az online sajtó, de egy három évvel ezelőtti javaslat szerint ezt is ellenőriznie kellene az államnak – mindeddig ez nem jött össze.

Az országban eddig, ami a streamingszolgáltatókat illeti, az öncenzúra gyakorlatát követték, mégpedig azért, mert a szolgáltatók ezzel kerülhették el a komolyabb állami beavatkozást. Úgy tűnik, hogy ez nem volt elég: a Netflix és az Amazon egyre népszerűbbek Indiában, annyira, hogy a Reuters adatai szerint 2027-re az ottani streamingpiac éves hétmilliárdos bevételt könyvelhet majd el.

Nehogy csúnyát mondjanak Modira

A lap szerint a minisztérium az eddigi öncenzúra mellett „proaktívabb hozzáállást” vár a piac szereplőitől, vagyis azt, hogy engedélyezzék, hogy a kormány kigyomlálja a testület szerint erőszakos vagy erőszakra buzdító tartalmakat. Anurag Thakur, India tájékoztatási és hírközlési minisztere szerint az erőszak mellett az obszcenitás is egyre nagyobb problémát okoz: míg az állam által ellenőrzött tartalmak biztonságosak a gyerekek számára is, a streamingszolgáltatók eddig nem az indiai ajánlásokat követték a korhatárbesorolásokban, az új törvényjavaslatban ezen is változtatnának.

A törvényjavaslat hasznát többen megkérdőjelezik: az eddigi öncenzúrának megfelelően a Disney+ például 2021-ben önként levette a műsoráról a Tonight Show azon epizódját, amelyben John Oliver India miniszterelnökén, Narendra Modin viccelődött. Az eredmény: a tiszteletlenségtől így megóvott fiatalok a műsort megnézték az interneten. A válasz nem maradt el: a kormány februárban minden eddiginél szigorúbb szabályozást terjesztett elő a netes tartalmak ellenőrzésére. Vagy John Oliver miatt, vagy nem, mindenesetre 2023 februárjáig Indiában több mint 200 Youtube-csatornát tiltottak be.

Az újabb tervezett szigorításokat nem a Tonight Show, hanem egy Modiról szóló BBC-s dokumentumfilm eredményezte. A bemutatása után „veszélyhelyzetre” hivatkozva a hírközlési minisztérium igyekezett minden olyan felületet elérhetetlenné tenni, ahol látható volt a film. Ha elfogadják, kritikusai szerint a streaming- és nethozzáférés állami korlátozása súlyosan sérti majd az eddig is eléggé megnyirbált indiai sajtószabadságot.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: