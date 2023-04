India szépen csendben megelőzte Kínát, így mára a Föld legnépesebb országává vált

facebook twitter tumblr linkedin

A New York Times ír arról, hogy az ENSZ friss becslései szerint az indiai népesség dinamikus növekedése mára oda vezetett, hogy az ország lakossága meghaladja Kínáét. Ez a becslések szerint 1,428 milliárd főt jelent, hamarosan pedig Kína és Hongkong együttes lélekszámát is átlépi majd India népessége.

A váltás viszont csak részben köszönhető annak, hogy Indiában továbbra is folyamatosan nő a népesség: KÍnában ezzel párhuzamosan csökkenés mérhető. A két hatás együttese miatt 2023-ban India vált a világ és egyben a történelem legnépesebb országává azután, hogy 2022-ben hivatalosan is 8 milliárdan lettünk a Földön.

Azt viszont, hogy egészen pontosan hány fővel is éri el az ország az elsőséget, még egy darabig biztos nem lehet majd megmondani. Ugyanis, ahogy arról már korábban a Qubiten is beszámoltunk, Indiában már másodszorra halasztották el a népszámlálást. Ennek ellenére a becslések és a korábbi felmérések alapján jól látszik, hogy az indiai demográfiai mutatók kedvezőbbek, mint az elöregedő Kínában például.

Ugyanakkor a növekedés számos problémát is magával hoz: nehézségeket jelent a gazdaság számára, ami nem fejlődik olyan gyorsan, mint ahogy arra szükség lenne a lakosság ellátásához. Nincs mindenhol elegendő munkahely (évente mintegy 9 millió új hivatalos állásra lenne szükség), és már most egyértelmű, hogy a nők helyzetén érdemben az oktatás, valamint a családtervezési lehetőségek biztosítása javít – elsősorban a déli, fejlettebb régiókban. De így is igen alacsony a nők foglalkoztatási rátája az országban.

Alapvetően a szegényebb területekre jellemző a sok gyermek vállalása, azok a fiatal családok, akik a fejlettebb régiókban élnek, többnyire csak két gyermeket vállalnak, így itt szinte meg is állt az érdemi népességnövekedés.

A munkaerőpiacon óriási a túlkínálat, Indiában alacsony a gyermekek és a nyugdíjasok aránya a munkaképes korú lakossághoz mérve. Viszont a bérek majdnem egy évtizede stagnálnak. A növekedés pedig tovább fokozza az egyenlőtlenséget az elemzők szerint.

