A héten már kapható a Queen gitárosának 3D-s asztrofizikai atlasza

facebook twitter tumblr linkedin

Mint azt a Qubit a napokban már megírta, Brian May – március óta, mióta III. Károly lovaggá ütötte, Sir Brian May – 2007-ben doktorált asztrofizikából az Imperial College Londonban. A brit Guardian most arról adott hírt, hogy a világ száz legjobb gitárosának egyikeként közismert muzsikus a világ első teljes aszteroida-atlaszának társszerzőjeként is debütál a tudományos könyvpiacon.

A Dante Laurettával, az Arizonai Egyetem bolygókutatójával közösen jegyzett, az Egyesült Királyságban csütörtöktől a boltokba kerülő kiadvány a Földtől több milliárd kilométeres távolságban található Bennu kisbolygó 3D-s atlasza. Sir May ugyanis részt vett az aszteroidát a helyszínre küldött űrszondával feltérképező OSIRIS-REx küldetésben is. Igaz, mint azt a brit lap is írja, csak az expedíció utolsó fázisában kapcsolódott be a munkába.

Lauretta és May 2016-tól kezdett levelezni, aztán az ismert muzsikus az űrszonda landolását előkészítő speciális sztereofelvételek elkészítésében már aktívan is közreműködött.

photo_camera Gitáros atlasszal Fotó: brianmay.com

A Queen gitárosáról kevéssé ismert, hogy doktorálása óta nem csak a NASA-val dolgozott a NASA-val, de megalapította a Nemzetközi Aszteroidanapot és közreműködött az állatövi fényeket okozó por 3D-leképezésében is.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: